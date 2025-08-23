עוד על SPCFIN

Storepay Fintech סֵמֶל

Storepay Fintech מְחִיר(SPCFIN)

1 SPCFIN ל USDמחיר חי:

$0.0001186
$0.0001186$0.0001186
-2.46%1D
USD
Storepay Fintech (SPCFIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:43 (UTC+8)

Storepay Fintech (SPCFIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001145
$ 0.0001145$ 0.0001145
24 שעות נמוך
$ 0.0001398
$ 0.0001398$ 0.0001398
גבוה 24 שעות

$ 0.0001145
$ 0.0001145$ 0.0001145

$ 0.0001398
$ 0.0001398$ 0.0001398

--
----

--
----

-2.32%

-2.46%

-1.67%

-1.67%

Storepay Fintech (SPCFIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000118. במהלך 24 השעות האחרונות, SPCFIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001145 לבין שיא של $ 0.0001398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPCFINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPCFIN השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Storepay Fintech (SPCFIN) מידע שוק

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

$ 3.69K
$ 3.69K$ 3.69K

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

70.66B
70.66B 70.66B

70,663,460,577
70,663,460,577 70,663,460,577

BSC

שווי השוק הנוכחי של Storepay Fintech הוא $ 8.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.69K. ההיצע במחזור של SPCFIN הוא 70.66B, עם היצע כולל של 70663460577. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.

Storepay Fintech (SPCFIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Storepay Fintechהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000002991-2.46%
30 ימים$ +0.0000005+0.42%
60 ימים$ +0.0000116+10.90%
90 ימים$ +0.000068+136.00%
Storepay Fintech שינוי מחיר היום

היום,SPCFIN רשם שינוי של $ -0.000002991 (-2.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Storepay Fintech שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000005 (+0.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Storepay Fintech שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPCFIN ראה שינוי של $ +0.0000116 (+10.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Storepay Fintech שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000068 (+136.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Storepay Fintech (SPCFIN)?

בדוק את Storepay Fintech עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStorepay Fintech (SPCFIN)

SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.

Storepay Fintech זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Storepay Fintechההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSPCFIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Storepay Fintechאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStorepay Fintech לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Storepay Fintechתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Storepay Fintech (SPCFIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Storepay Fintech (SPCFIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Storepay Fintech.

בדוק את Storepay Fintech תחזית המחיר עכשיו‏!

Storepay Fintech (SPCFIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Storepay Fintech (SPCFIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPCFIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Storepay Fintech (SPCFIN)

מחפש איך לקנותStorepay Fintech? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Storepay Fintechב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPCFIN למטבעות מקומיים

1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל VND
3.10517
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל AUD
A$0.00018054
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל GBP
0.00008732
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל EUR
0.0001003
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל USD
$0.000118
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל MYR
RM0.0004956
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל TRY
0.00483682
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל JPY
¥0.017346
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל ARS
ARS$0.15691404
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל RUB
0.00953912
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל INR
0.01032854
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל IDR
Rp1.90322554
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל KRW
0.16388784
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל PHP
0.00668352
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל EGP
￡E.0.00572418
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל BRL
R$0.00063956
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל CAD
C$0.00016284
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל BDT
0.01435588
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל NGN
0.1804279
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל COP
$0.472
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל ZAR
R.0.0020709
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל UAH
0.0048911
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל VES
Bs0.01652
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל CLP
$0.11328
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל PKR
Rs0.03345536
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל KZT
0.06313472
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל THB
฿0.00382556
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל TWD
NT$0.00359664
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל AED
د.إ0.00043306
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל CHF
Fr0.0000944
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל HKD
HK$0.00092158
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל AMD
֏0.04517512
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל MAD
.د.م0.001062
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל MXN
$0.00219244
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל SAR
ريال0.0004425
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל PLN
0.00042834
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל RON
лв0.00050858
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל SEK
kr0.00112218
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל BGN
лв0.00019706
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל HUF
Ft0.04003976
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל CZK
0.0024721
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל KWD
د.ك0.00003599
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל ILS
0.00039766
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל AOA
Kz0.10756526
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל BHD
.د.ب0.000044486
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל BMD
$0.000118
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל DKK
kr0.00075166
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל HNL
L0.00308924
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל MUR
0.00538552
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל NAD
$0.00206854
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל NOK
kr0.00118826
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל NZD
$0.0002006
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל PAB
B/.0.000118
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל PGK
K0.00049796
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל QAR
ر.ق0.00042834
1 Storepay Fintech(SPCFIN) ל RSD
дин.0.01180472

Storepay Fintech מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Storepay Fintech, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Storepay Fintech

כמה שווה Storepay Fintech (SPCFIN) היום?
החי SPCFINהמחיר ב USD הוא 0.000118 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPCFIN ל USD?
המחיר הנוכחי של SPCFIN ל USD הוא $ 0.000118. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Storepay Fintech?
שווי השוק של SPCFIN הוא $ 8.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPCFIN?
ההיצע במחזור של SPCFIN הוא 70.66B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPCFIN?
‏‏SPCFIN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPCFIN?
SPCFIN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SPCFIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPCFIN הוא $ 3.69K USD.
האם SPCFIN יעלה השנה?
SPCFIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPCFIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:02:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SPCFIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPCFIN
SPCFIN
USD
USD

1 SPCFIN = 0.000118 USD

מסחרSPCFIN

USDTSPCFIN
$0.0001186
$0.0001186$0.0001186
-2.46%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד