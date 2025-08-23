Storepay Fintech (SPCFIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000118. במהלך 24 השעות האחרונות, SPCFIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001145 לבין שיא של $ 0.0001398, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPCFINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPCFIN השתנה ב -2.32% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Storepay Fintech (SPCFIN) מידע שוק
$ 8.34M
$ 3.69K
$ 8.34M
70.66B
70,663,460,577
BSC
שווי השוק הנוכחי של Storepay Fintech הוא $ 8.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.69K. ההיצע במחזור של SPCFIN הוא 70.66B, עם היצע כולל של 70663460577. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.
Storepay Fintech (SPCFIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Storepay Fintechהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000002991
-2.46%
30 ימים
$ +0.0000005
+0.42%
60 ימים
$ +0.0000116
+10.90%
90 ימים
$ +0.000068
+136.00%
Storepay Fintech שינוי מחיר היום
היום,SPCFIN רשם שינוי של $ -0.000002991 (-2.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Storepay Fintech שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000005 (+0.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Storepay Fintech שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPCFIN ראה שינוי של $ +0.0000116 (+10.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Storepay Fintech שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000068 (+136.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Storepay Fintech (SPCFIN)?
SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives.
Storepay Fintechתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Storepay Fintech (SPCFIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Storepay Fintech (SPCFIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Storepay Fintech.
הבנת הטוקנומיקה של Storepay Fintech (SPCFIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPCFIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
