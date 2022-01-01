Storepay Fintech (SPCFIN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Storepay Fintech (SPCFIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Storepay Fintech (SPCFIN) מידע SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 קנה SPCFINעכשיו!

Storepay Fintech (SPCFIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Storepay Fintech (SPCFIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M ההיצע הכולל: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B אספקה במחזור: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M שיא כל הזמנים: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0001155 $ 0.0001155 $ 0.0001155 למידע נוסף על Storepay Fintech (SPCFIN) מחיר

Storepay Fintech (SPCFIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Storepay Fintech (SPCFIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SPCFIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SPCFINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SPCFINטוקניומיקה, חקרו אתSPCFINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SPCFIN מעוניין להוסיף את Storepay Fintech (SPCFIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SPCFIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SPCFIN ב-MEXC עכשיו!

Storepay Fintech (SPCFIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SPCFINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SPCFIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

SPCFIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SPCFIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SPCFIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SPCFINעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

