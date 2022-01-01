SophiaVerse (SOPHIA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SophiaVerse (SOPHIA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SophiaVerse (SOPHIA) מידע SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. אתר רשמי: https://sophiaverse.ai מסמך לבן: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380 קנה SOPHIAעכשיו!

SophiaVerse (SOPHIA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SophiaVerse (SOPHIA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M שיא כל הזמנים: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 שפל כל הזמנים: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 מחיר נוכחי: $ 0.003921 $ 0.003921 $ 0.003921 למידע נוסף על SophiaVerse (SOPHIA) מחיר

SophiaVerse (SOPHIA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SophiaVerse (SOPHIA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SOPHIA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SOPHIAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SOPHIAטוקניומיקה, חקרו אתSOPHIAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SOPHIA מעוניין להוסיף את SophiaVerse (SOPHIA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SOPHIA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SOPHIA ב-MEXC עכשיו!

SophiaVerse (SOPHIA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SOPHIAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SOPHIA עכשיו את היסטוריית המחירים!

SOPHIA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SOPHIA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SOPHIA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SOPHIAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

