SNPIT סֵמֶל

SNPIT מְחִיר(SNPT)

1 SNPT ל USDמחיר חי:

$0.01549
$0.01549$0.01549
+0.06%1D
USD
SNPIT (SNPT) טבלת מחירים חיה
SNPIT (SNPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547
24 שעות נמוך
$ 0.01572
$ 0.01572$ 0.01572
גבוה 24 שעות

$ 0.01547
$ 0.01547$ 0.01547

$ 0.01572
$ 0.01572$ 0.01572

$ 0.01907953974679355
$ 0.01907953974679355$ 0.01907953974679355

$ 0.003674454356925423
$ 0.003674454356925423$ 0.003674454356925423

+0.58%

+0.06%

-7.92%

-7.92%

SNPIT (SNPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01558. במהלך 24 השעות האחרונות, SNPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01547 לבין שיא של $ 0.01572, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01907953974679355, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003674454356925423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNPT השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, +0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SNPIT (SNPT) מידע שוק

No.4573

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.19K
$ 5.19K$ 5.19K

$ 15.58M
$ 15.58M$ 15.58M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

שווי השוק הנוכחי של SNPIT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.19K. ההיצע במחזור של SNPT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.58M.

SNPIT (SNPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SNPITהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000093+0.06%
30 ימים$ +0.01031+195.63%
60 ימים$ +0.01123+258.16%
90 ימים$ +0.00992+175.26%
SNPIT שינוי מחיר היום

היום,SNPT רשם שינוי של $ +0.0000093 (+0.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SNPIT שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01031 (+195.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SNPIT שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SNPT ראה שינוי של $ +0.01123 (+258.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SNPIT שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00992 (+175.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SNPIT (SNPT)?

בדוק את SNPIT עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSNPIT (SNPT)

SNPIT (Snap-it) is a P2E GameFi/DePIN project where you can use camera NFTs to take photos, build a photo database network and participate in battles to earn rewards.

SNPIT זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SNPITההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSNPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SNPITאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSNPIT לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SNPITתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SNPIT (SNPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SNPIT (SNPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SNPIT.

בדוק את SNPIT תחזית המחיר עכשיו‏!

SNPIT (SNPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SNPIT (SNPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SNPIT (SNPT)

מחפש איך לקנותSNPIT? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SNPITב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SNPT למטבעות מקומיים

1 SNPIT(SNPT) ל VND
409.9877
1 SNPIT(SNPT) ל AUD
A$0.0238374
1 SNPIT(SNPT) ל GBP
0.0115292
1 SNPIT(SNPT) ל EUR
0.013243
1 SNPIT(SNPT) ל USD
$0.01558
1 SNPIT(SNPT) ל MYR
RM0.065436
1 SNPIT(SNPT) ל TRY
0.63878
1 SNPIT(SNPT) ל JPY
¥2.29026
1 SNPIT(SNPT) ל ARS
ARS$20.58118
1 SNPIT(SNPT) ל RUB
1.2594872
1 SNPIT(SNPT) ל INR
1.364029
1 SNPIT(SNPT) ל IDR
Rp251.2902874
1 SNPIT(SNPT) ל KRW
21.6088368
1 SNPIT(SNPT) ל PHP
0.8827628
1 SNPIT(SNPT) ל EGP
￡E.0.75563
1 SNPIT(SNPT) ל BRL
R$0.0844436
1 SNPIT(SNPT) ל CAD
C$0.0215004
1 SNPIT(SNPT) ל BDT
1.8954628
1 SNPIT(SNPT) ל NGN
23.822599
1 SNPIT(SNPT) ל COP
$62.5702148
1 SNPIT(SNPT) ל ZAR
R.0.2735848
1 SNPIT(SNPT) ל UAH
0.645791
1 SNPIT(SNPT) ל VES
Bs2.1812
1 SNPIT(SNPT) ל CLP
$14.9568
1 SNPIT(SNPT) ל PKR
Rs4.4172416
1 SNPIT(SNPT) ל KZT
8.3359232
1 SNPIT(SNPT) ל THB
฿0.5054152
1 SNPIT(SNPT) ל TWD
NT$0.4748784
1 SNPIT(SNPT) ל AED
د.إ0.0571786
1 SNPIT(SNPT) ל CHF
Fr0.012464
1 SNPIT(SNPT) ל HKD
HK$0.1216798
1 SNPIT(SNPT) ל AMD
֏5.9646472
1 SNPIT(SNPT) ל MAD
.د.م0.14022
1 SNPIT(SNPT) ל MXN
$0.2900996
1 SNPIT(SNPT) ל SAR
ريال0.058425
1 SNPIT(SNPT) ל PLN
0.0567112
1 SNPIT(SNPT) ל RON
лв0.0673056
1 SNPIT(SNPT) ל SEK
kr0.1481658
1 SNPIT(SNPT) ל BGN
лв0.0260186
1 SNPIT(SNPT) ל HUF
Ft5.295642
1 SNPIT(SNPT) ל CZK
0.3268684
1 SNPIT(SNPT) ל KWD
د.ك0.0047519
1 SNPIT(SNPT) ל ILS
0.0525046
1 SNPIT(SNPT) ל AOA
Kz14.2022606
1 SNPIT(SNPT) ל BHD
.د.ب0.00587366
1 SNPIT(SNPT) ל BMD
$0.01558
1 SNPIT(SNPT) ל DKK
kr0.0994004
1 SNPIT(SNPT) ל HNL
L0.4078844
1 SNPIT(SNPT) ל MUR
0.7110712
1 SNPIT(SNPT) ל NAD
$0.2731174
1 SNPIT(SNPT) ל NOK
kr0.1572022
1 SNPIT(SNPT) ל NZD
$0.026486
1 SNPIT(SNPT) ל PAB
B/.0.01558
1 SNPIT(SNPT) ל PGK
K0.0657476
1 SNPIT(SNPT) ל QAR
ر.ق0.0565554
1 SNPIT(SNPT) ל RSD
дин.1.5600254

SNPIT מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SNPIT, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSNPIT הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SNPIT

כמה שווה SNPIT (SNPT) היום?
החי SNPTהמחיר ב USD הוא 0.01558 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNPT ל USD?
המחיר הנוכחי של SNPT ל USD הוא $ 0.01558. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SNPIT?
שווי השוק של SNPT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNPT?
ההיצע במחזור של SNPT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNPT?
‏‏SNPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01907953974679355 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNPT?
SNPT ‏‏רשם מחירATL של 0.003674454356925423 USD.
מהו נפח המסחר של SNPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNPT הוא $ 5.19K USD.
האם SNPT יעלה השנה?
SNPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
SNPIT (SNPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

