SN64 מחיר היום

מחיר SN64 (SN64) בזמן אמת היום הוא ₪ 16.75, עם שינוי של 2.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN64 ל ILS הוא ₪ 16.75 לכל SN64.

SN64 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SN64. ב‑24 השעות האחרונות, SN64 סחר בין ₪ 15.84 (נמוך) ל ₪ 16.75 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SN64 נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -5.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 5.68K.

SN64 (SN64) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 5.68K₪ 5.68K ₪ 5.68K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 35.18B₪ 35.18B ₪ 35.18B אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 בלוקצ'יין ציבורי TAO

שווי השוק הנוכחי של SN64 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 5.68K. ההיצע במחזור של SN64 הוא --, עם היצע כולל של 2100000064. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 35.18B.