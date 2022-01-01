Swarm Markets (SMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Swarm Markets (SMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Swarm Markets (SMT) מידע Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto. אתר רשמי: https://swarm.com/ מסמך לבן: https://docs.swarm.markets סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f קנה SMTעכשיו!

Swarm Markets (SMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Swarm Markets (SMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.04M $ 12.04M $ 12.04M ההיצע הכולל: $ 157.24M $ 157.24M $ 157.24M אספקה במחזור: $ 83.94M $ 83.94M $ 83.94M FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.55M $ 22.55M $ 22.55M שיא כל הזמנים: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.1434 $ 0.1434 $ 0.1434 למידע נוסף על Swarm Markets (SMT) מחיר

Swarm Markets (SMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Swarm Markets (SMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SMTטוקניומיקה, חקרו אתSMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Swarm Markets (SMT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SMTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SMT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SMT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SMT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SMT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SMTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

