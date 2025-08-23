עוד על SMT

Swarm Markets סֵמֶל

Swarm Markets מְחִיר(SMT)

1 SMT ל USDמחיר חי:

$0.1602
$0.1602$0.1602
-2.31%1D
USD
Swarm Markets (SMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:00:59 (UTC+8)

Swarm Markets (SMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1325
$ 0.1325$ 0.1325
24 שעות נמוך
$ 0.185
$ 0.185$ 0.185
גבוה 24 שעות

$ 0.1325
$ 0.1325$ 0.1325

$ 0.185
$ 0.185$ 0.185

$ 2.9776206369190703
$ 2.9776206369190703$ 2.9776206369190703

$ 0
$ 0$ 0

+2.24%

-2.31%

+110.00%

+110.00%

Swarm Markets (SMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1596. במהלך 24 השעות האחרונות, SMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1325 לבין שיא של $ 0.185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9776206369190703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMT השתנה ב +2.24% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+110.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swarm Markets (SMT) מידע שוק

No.1056

$ 13.40M
$ 13.40M$ 13.40M

$ 103.58K
$ 103.58K$ 103.58K

$ 25.09M
$ 25.09M$ 25.09M

83.94M
83.94M 83.94M

157,235,481
157,235,481 157,235,481

ETH

שווי השוק הנוכחי של Swarm Markets הוא $ 13.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.58K. ההיצע במחזור של SMT הוא 83.94M, עם היצע כולל של 157235481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.09M.

Swarm Markets (SMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Swarm Marketsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003788-2.31%
30 ימים$ +0.0961+151.33%
60 ימים$ +0.1131+243.22%
90 ימים$ +0.0819+105.40%
Swarm Markets שינוי מחיר היום

היום,SMT רשם שינוי של $ -0.003788 (-2.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Swarm Markets שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0961 (+151.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Swarm Markets שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMT ראה שינוי של $ +0.1131 (+243.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Swarm Markets שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0819 (+105.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swarm Markets (SMT)?

בדוק את Swarm Markets עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSwarm Markets (SMT)

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Swarm Markets זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Swarm Marketsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Swarm Marketsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSwarm Markets לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Swarm Marketsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swarm Markets (SMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swarm Markets (SMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swarm Markets.

בדוק את Swarm Markets תחזית המחיר עכשיו‏!

Swarm Markets (SMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swarm Markets (SMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Swarm Markets (SMT)

מחפש איך לקנותSwarm Markets? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Swarm Marketsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Swarm Markets מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Swarm Markets, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSwarm Markets הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Swarm Markets

כמה שווה Swarm Markets (SMT) היום?
החי SMTהמחיר ב USD הוא 0.1596 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SMT ל USD?
המחיר הנוכחי של SMT ל USD הוא $ 0.1596. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swarm Markets?
שווי השוק של SMT הוא $ 13.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SMT?
ההיצע במחזור של SMT הוא 83.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SMT?
‏‏SMT השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9776206369190703 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SMT?
SMT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SMT הוא $ 103.58K USD.
האם SMT יעלה השנה?
SMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:00:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

