Swarm Markets (SMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1596. במהלך 24 השעות האחרונות, SMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1325 לבין שיא של $ 0.185, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9776206369190703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMT השתנה ב +2.24% במהלך השעה האחרונה, -2.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+110.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Swarm Markets (SMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Swarm Markets הוא $ 13.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 103.58K. ההיצע במחזור של SMT הוא 83.94M, עם היצע כולל של 157235481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.09M.
Swarm Markets (SMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Swarm Marketsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.003788
-2.31%
30 ימים
$ +0.0961
+151.33%
60 ימים
$ +0.1131
+243.22%
90 ימים
$ +0.0819
+105.40%
Swarm Markets שינוי מחיר היום
היום,SMT רשם שינוי של $ -0.003788 (-2.31%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Swarm Markets שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0961 (+151.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Swarm Markets שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SMT ראה שינוי של $ +0.1131 (+243.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Swarm Markets שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0819 (+105.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Swarm Markets (SMT)?
Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.
