קבל SKX תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה SKX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של SKX % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.58003 $0.58003 $0.58003 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה SKX תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, SKX ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.58003 בשנת 2025. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, SKX ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.609031 בשנת 2026. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של SKX הוא $ 0.639483 עם 10.25% שיעור צמיחה. SKX (SKX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של SKX הוא $ 0.671457 עם 15.76% שיעור צמיחה. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של SKX הוא $ 0.705030 עם 21.55% שיעור צמיחה. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של SKX הוא $ 0.740281 עם 27.63% שיעור צמיחה. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של SKX עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.2058. SKX (SKX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של SKX עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.9641. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.58003 0.00%

2026 $ 0.609031 5.00%

2027 $ 0.639483 10.25%

2028 $ 0.671457 15.76%

2029 $ 0.705030 21.55%

2030 $ 0.740281 27.63%

2031 $ 0.777295 34.01%

2032 $ 0.816160 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.856968 47.75%

2034 $ 0.899816 55.13%

2035 $ 0.944807 62.89%

2036 $ 0.992048 71.03%

2037 $ 1.0416 79.59%

2038 $ 1.0937 88.56%

2039 $ 1.1484 97.99%

2040 $ 1.2058 107.89% הצג עוד לטווח קצר SKX תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה October 18, 2025(הַיוֹם) $ 0.58003 0.00%

October 19, 2025(מחר) $ 0.580109 0.01%

October 25, 2025(השבוע) $ 0.580586 0.10%

November 17, 2025(30 ימים) $ 0.582413 0.41% SKX (SKX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורSKXב October 18, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.58003 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. SKX (SKX) תחזית מחירים למחר עבור October 19, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורSKX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.580109 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. SKX (SKX) תחזית מחירים להשבוע לפיOctober 25, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורSKX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.580586 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. SKX (SKX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורSKX הוא $0.582413 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית SKX מחיר נוכחי $ 0.58003$ 0.58003 $ 0.58003 שינוי מחיר (24 שעות) 0.00% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) -- המחיר SKX העדכני הוא $ 0.58003. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 1.60Mב 24 שעות. בנוסף, SKX יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה SKX במחיר חי

SKX מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בSKXדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלSKX הוא 0.58003USD. היצע במחזור של SKX(SKX) הוא 0.00 SKX , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.05% $ -0.031079 $ 0.65 $ 0.49

7 ימים -0.38% $ -0.359959 $ 1.4870 $ 0.45257

30 ימים 1.06% $ 0.298830 $ 2.93 $ 0.28118 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,SKX הראה תנועת מחירים של $-0.031079 , המשקפת -0.05% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,SKX נסחר בשיא של $1.4870 ושפל של $0.45257 . נרשם שינוי במחיר של -0.38% . מגמה אחרונה זו מציגה אתSKX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,SKX חווה 1.06% שינוי, המשקף בערך $0.298830 לערכו. זה מצביע על כך ש SKX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של SKX המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה SKX בהיסטוריית המחירים המלאה

איך SKX (SKX) מודול חיזוי מחיר עובד? SKX מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של SKXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךSKX לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של SKX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של SKX. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלSKX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלSKX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של SKX.

מדוע SKX חיזוי מחירים חשוב?

SKX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם SKX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, SKX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של SKX בחודש הבא? על פי SKX (SKX) כלי תחזית המחירים, המחיר SKX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 SKX בשנת 2026? המחיר של 1 SKX (SKX) היום הוא $0.58003 . על פי מודול התחזית שלעיל, SKX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של SKX בשנת 2027? SKX (SKX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של SKX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SKX (SKX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של SKX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, SKX (SKX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 SKX בשנת 2030? המחיר של 1 SKX (SKX) היום הוא $0.58003 . על פי מודול התחזית שלעיל, SKX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי SKX תחזית המחיר בשנת 2040? SKX (SKX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 SKX עד שנת 2040.