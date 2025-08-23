עוד על SKI

SKI MASK DOG סֵמֶל

SKI MASK DOG מְחִיר(SKI)

1 SKI ל USDמחיר חי:

$0.05078
$0.05078$0.05078
-11.11%1D
USD
SKI MASK DOG (SKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:51 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24 שעות נמוך
$ 0.05936
$ 0.05936$ 0.05936
גבוה 24 שעות

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.05936
$ 0.05936$ 0.05936

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225$ 0.000403026646024225

-0.49%

-11.11%

-14.30%

-14.30%

SKI MASK DOG (SKI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05078. במהלך 24 השעות האחרונות, SKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05 לבין שיא של $ 0.05936, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3639256328984406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000403026646024225.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKI השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -11.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SKI MASK DOG (SKI) מידע שוק

No.553

$ 50.24M
$ 50.24M$ 50.24M

$ 72.33K
$ 72.33K$ 72.33K

$ 50.78M
$ 50.78M$ 50.78M

989.40M
989.40M 989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.93%

BASE

שווי השוק הנוכחי של SKI MASK DOG הוא $ 50.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 72.33K. ההיצע במחזור של SKI הוא 989.40M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.78M.

SKI MASK DOG (SKI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SKI MASK DOGהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0063468-11.11%
30 ימים$ -0.02107-29.33%
60 ימים$ +0.00675+15.33%
90 ימים$ -0.02198-30.21%
SKI MASK DOG שינוי מחיר היום

היום,SKI רשם שינוי של $ -0.0063468 (-11.11%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SKI MASK DOG שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02107 (-29.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SKI MASK DOG שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SKI ראה שינוי של $ +0.00675 (+15.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SKI MASK DOG שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02198 (-30.21%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SKI MASK DOG (SKI)?

בדוק את SKI MASK DOG עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SKI MASK DOGההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSKI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SKI MASK DOGאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSKI MASK DOG לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SKI MASK DOGתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SKI MASK DOG (SKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SKI MASK DOG (SKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SKI MASK DOG.

בדוק את SKI MASK DOG תחזית המחיר עכשיו‏!

SKI MASK DOG (SKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKI MASK DOG (SKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SKI MASK DOG (SKI)

מחפש איך לקנותSKI MASK DOG? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SKI MASK DOGב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SKI למטבעות מקומיים

SKI MASK DOG מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SKI MASK DOG, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSKI MASK DOG הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SKI MASK DOG

כמה שווה SKI MASK DOG (SKI) היום?
החי SKIהמחיר ב USD הוא 0.05078 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SKI ל USD?
המחיר הנוכחי של SKI ל USD הוא $ 0.05078. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SKI MASK DOG?
שווי השוק של SKI הוא $ 50.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SKI?
ההיצע במחזור של SKI הוא 989.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKI?
‏‏SKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3639256328984406 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKI?
SKI ‏‏רשם מחירATL של 0.000403026646024225 USD.
מהו נפח המסחר של SKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKI הוא $ 72.33K USD.
האם SKI יעלה השנה?
SKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:13:51 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

