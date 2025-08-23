מה זהSKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG (SKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SKI MASK DOG (SKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SKI MASK DOG (SKI)

SKI MASK DOG מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SKI MASK DOG, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SKI MASK DOG כמה שווה SKI MASK DOG (SKI) היום? החי SKIהמחיר ב USD הוא 0.05078 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SKI ל USD? $ 0.05078 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SKI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של SKI MASK DOG? שווי השוק של SKI הוא $ 50.24M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SKI? ההיצע במחזור של SKI הוא 989.40M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SKI? ‏‏SKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3639256328984406 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SKI? SKI ‏‏רשם מחירATL של 0.000403026646024225 USD . מהו נפח המסחר של SKI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SKI הוא $ 72.33K USD . האם SKI יעלה השנה? SKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

