SKI MASK DOG (SKI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SKI MASK DOG (SKI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SKI MASK DOG (SKI) מידע Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. אתר רשמי: https://skimaskdog.tech סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 קנה SKIעכשיו!

SKI MASK DOG (SKI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SKI MASK DOG (SKI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 49.80M $ 49.80M $ 49.80M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.33M $ 50.33M $ 50.33M שיא כל הזמנים: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 שפל כל הזמנים: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 מחיר נוכחי: $ 0.05033 $ 0.05033 $ 0.05033 למידע נוסף על SKI MASK DOG (SKI) מחיר

SKI MASK DOG (SKI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SKI MASK DOG (SKI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SKI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SKIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SKIטוקניומיקה, חקרו אתSKIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SKI מעוניין להוסיף את SKI MASK DOG (SKI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SKI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SKI ב-MEXC עכשיו!

SKI MASK DOG (SKI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SKIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SKI עכשיו את היסטוריית המחירים!

SKI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SKI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SKI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SKIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!