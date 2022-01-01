MyShell Token (SHELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MyShell Token (SHELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MyShell Token (SHELL) מידע MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. אתר רשמי: https://myshell.ai/ מסמך לבן: https://docs.myshell.ai סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 קנה SHELLעכשיו!

MyShell Token (SHELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MyShell Token (SHELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 39.11M $ 39.11M $ 39.11M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 130.80M $ 130.80M $ 130.80M שיא כל הזמנים: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 שפל כל הזמנים: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 מחיר נוכחי: $ 0.1308 $ 0.1308 $ 0.1308 למידע נוסף על MyShell Token (SHELL) מחיר

MyShell Token (SHELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MyShell Token (SHELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SHELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SHELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SHELLטוקניומיקה, חקרו אתSHELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SHELL מעוניין להוסיף את MyShell Token (SHELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SHELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SHELL ב-MEXC עכשיו!

MyShell Token (SHELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SHELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SHELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SHELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SHELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SHELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

