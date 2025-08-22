MyShell Token (SHELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1289. במהלך 24 השעות האחרונות, SHELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1288 לבין שיא של $ 0.1529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.725643854765775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10827828287204228.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHELL השתנה ב -1.38% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MyShell Token (SHELL) מידע שוק
No.633
$ 38.54M
$ 5.47M
$ 128.90M
299.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.89%
BSC
שווי השוק הנוכחי של MyShell Token הוא $ 38.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.47M. ההיצע במחזור של SHELL הוא 299.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.90M.
MyShell Token (SHELL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MyShell Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.014185
-9.90%
30 ימים
$ -0.0592
-31.48%
60 ימים
$ -0.0102
-7.34%
90 ימים
$ -0.0848
-39.69%
MyShell Token שינוי מחיר היום
היום,SHELL רשם שינוי של $ -0.014185 (-9.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MyShell Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0592 (-31.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MyShell Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHELL ראה שינוי של $ -0.0102 (-7.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MyShell Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0848 (-39.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MyShell Token (SHELL)?
MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.
MyShell Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MyShell Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSHELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MyShell Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMyShell Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MyShell Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MyShell Token (SHELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MyShell Token (SHELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MyShell Token.
הבנת הטוקנומיקה של MyShell Token (SHELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MyShell Token (SHELL)
מחפש איך לקנותMyShell Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MyShell Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.