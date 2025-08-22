עוד על SHELL

MyShell Token סֵמֶל

MyShell Token מְחִיר(SHELL)

1 SHELL ל USDמחיר חי:

-9.90%1D
USD
MyShell Token (SHELL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:28:01 (UTC+8)

MyShell Token (SHELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.38%

-9.90%

-1.68%

-1.68%

MyShell Token (SHELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1289. במהלך 24 השעות האחרונות, SHELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1288 לבין שיא של $ 0.1529, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.725643854765775, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.10827828287204228.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHELL השתנה ב -1.38% במהלך השעה האחרונה, -9.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MyShell Token (SHELL) מידע שוק

No.633

29.89%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MyShell Token הוא $ 38.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.47M. ההיצע במחזור של SHELL הוא 299.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.90M.

MyShell Token (SHELL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MyShell Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.014185-9.90%
30 ימים$ -0.0592-31.48%
60 ימים$ -0.0102-7.34%
90 ימים$ -0.0848-39.69%
MyShell Token שינוי מחיר היום

היום,SHELL רשם שינוי של $ -0.014185 (-9.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MyShell Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0592 (-31.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MyShell Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SHELL ראה שינוי של $ -0.0102 (-7.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MyShell Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0848 (-39.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MyShell Token (SHELL)?

בדוק את MyShell Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMyShell Token (SHELL)

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

MyShell Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MyShell Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSHELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MyShell Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMyShell Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MyShell Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MyShell Token (SHELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MyShell Token (SHELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MyShell Token.

בדוק את MyShell Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MyShell Token (SHELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MyShell Token (SHELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MyShell Token (SHELL)

מחפש איך לקנותMyShell Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MyShell Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SHELL למטבעות מקומיים

1 MyShell Token(SHELL) ל VND
3,392.0035
1 MyShell Token(SHELL) ל AUD
A$0.198506
1 MyShell Token(SHELL) ל GBP
0.095386
1 MyShell Token(SHELL) ל EUR
0.109565
1 MyShell Token(SHELL) ל USD
$0.1289
1 MyShell Token(SHELL) ל MYR
RM0.54138
1 MyShell Token(SHELL) ל TRY
5.282322
1 MyShell Token(SHELL) ל JPY
¥18.9483
1 MyShell Token(SHELL) ל ARS
ARS$170.2769
1 MyShell Token(SHELL) ל RUB
10.38934
1 MyShell Token(SHELL) ל INR
11.285195
1 MyShell Token(SHELL) ל IDR
Rp2,079.031967
1 MyShell Token(SHELL) ל KRW
179.026632
1 MyShell Token(SHELL) ל PHP
7.315075
1 MyShell Token(SHELL) ל EGP
￡E.6.254228
1 MyShell Token(SHELL) ל BRL
R$0.701216
1 MyShell Token(SHELL) ל CAD
C$0.177882
1 MyShell Token(SHELL) ל BDT
15.537606
1 MyShell Token(SHELL) ל NGN
196.792919
1 MyShell Token(SHELL) ל COP
$515.6
1 MyShell Token(SHELL) ל ZAR
R.2.259617
1 MyShell Token(SHELL) ל UAH
5.279744
1 MyShell Token(SHELL) ל VES
Bs18.046
1 MyShell Token(SHELL) ל CLP
$123.6151
1 MyShell Token(SHELL) ל PKR
Rs36.247969
1 MyShell Token(SHELL) ל KZT
68.672764
1 MyShell Token(SHELL) ל THB
฿4.181516
1 MyShell Token(SHELL) ל TWD
NT$3.928872
1 MyShell Token(SHELL) ל AED
د.إ0.473063
1 MyShell Token(SHELL) ל CHF
Fr0.10312
1 MyShell Token(SHELL) ל HKD
HK$1.006709
1 MyShell Token(SHELL) ל AMD
֏48.806696
1 MyShell Token(SHELL) ל MAD
.د.م1.156233
1 MyShell Token(SHELL) ל MXN
$2.402696
1 MyShell Token(SHELL) ל SAR
ريال0.483375
1 MyShell Token(SHELL) ל PLN
0.469196
1 MyShell Token(SHELL) ל RON
лв0.556848
1 MyShell Token(SHELL) ל SEK
kr1.227128
1 MyShell Token(SHELL) ל BGN
лв0.215263
1 MyShell Token(SHELL) ל HUF
Ft43.842757
1 MyShell Token(SHELL) ל CZK
2.7069
1 MyShell Token(SHELL) ל KWD
د.ك0.0393145
1 MyShell Token(SHELL) ל ILS
0.435682
1 MyShell Token(SHELL) ל AOA
Kz117.501373
1 MyShell Token(SHELL) ל BHD
.د.ب0.0485953
1 MyShell Token(SHELL) ל BMD
$0.1289
1 MyShell Token(SHELL) ל DKK
kr0.822382
1 MyShell Token(SHELL) ל HNL
L3.342377
1 MyShell Token(SHELL) ל MUR
5.882996
1 MyShell Token(SHELL) ל NAD
$2.253172
1 MyShell Token(SHELL) ל NOK
kr1.304468
1 MyShell Token(SHELL) ל NZD
$0.21913
1 MyShell Token(SHELL) ל PAB
B/.0.1289
1 MyShell Token(SHELL) ל PGK
K0.538802
1 MyShell Token(SHELL) ל QAR
ر.ق0.465329
1 MyShell Token(SHELL) ל RSD
дин.12.918358

MyShell Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MyShell Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMyShell Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MyShell Token

כמה שווה MyShell Token (SHELL) היום?
החי SHELLהמחיר ב USD הוא 0.1289 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHELL ל USD?
המחיר הנוכחי של SHELL ל USD הוא $ 0.1289. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MyShell Token?
שווי השוק של SHELL הוא $ 38.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHELL?
ההיצע במחזור של SHELL הוא 299.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHELL?
‏‏SHELL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.725643854765775 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHELL?
SHELL ‏‏רשם מחירATL של 0.10827828287204228 USD.
מהו נפח המסחר של SHELL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHELL הוא $ 5.47M USD.
האם SHELL יעלה השנה?
SHELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:28:01 (UTC+8)

MyShell Token (SHELL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

