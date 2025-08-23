עוד על SFUND

SFUND מידע על מחיר

SFUND מסמך לבן

SFUND אתר רשמי

SFUND טוקניומיקה

SFUND תחזית מחיר

SFUND היסטוריה

SFUND מדריך קנייה

SFUNDממיר מטבעות לפיאט

SFUND ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Seedify.fund סֵמֶל

Seedify.fund מְחִיר(SFUND)

1 SFUND ל USDמחיר חי:

$0.5043
$0.5043$0.5043
-2.49%1D
USD
Seedify.fund (SFUND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:59:24 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.4993
$ 0.4993$ 0.4993
24 שעות נמוך
$ 0.53
$ 0.53$ 0.53
גבוה 24 שעות

$ 0.4993
$ 0.4993$ 0.4993

$ 0.53
$ 0.53$ 0.53

$ 16.770178533770316
$ 16.770178533770316$ 16.770178533770316

$ 0.28641308
$ 0.28641308$ 0.28641308

+0.49%

-2.48%

-7.44%

-7.44%

Seedify.fund (SFUND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5043. במהלך 24 השעות האחרונות, SFUND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4993 לבין שיא של $ 0.53, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFUNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.770178533770316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.28641308.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFUND השתנה ב +0.49% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seedify.fund (SFUND) מידע שוק

No.692

$ 36.47M
$ 36.47M$ 36.47M

$ 382.11K
$ 382.11K$ 382.11K

$ 50.43M
$ 50.43M$ 50.43M

72.31M
72.31M 72.31M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

72.30%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Seedify.fund הוא $ 36.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 382.11K. ההיצע במחזור של SFUND הוא 72.31M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.43M.

Seedify.fund (SFUND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Seedify.fundהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.012878-2.48%
30 ימים$ -0.1078-17.62%
60 ימים$ -0.207-29.11%
90 ימים$ -0.2341-31.71%
Seedify.fund שינוי מחיר היום

היום,SFUND רשם שינוי של $ -0.012878 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Seedify.fund שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1078 (-17.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Seedify.fund שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SFUND ראה שינוי של $ -0.207 (-29.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Seedify.fund שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2341 (-31.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Seedify.fund (SFUND)?

בדוק את Seedify.fund עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSeedify.fund (SFUND)

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Seedify.fund זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Seedify.fundההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSFUND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Seedify.fundאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSeedify.fund לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Seedify.fundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seedify.fund (SFUND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seedify.fund (SFUND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seedify.fund.

בדוק את Seedify.fund תחזית המחיר עכשיו‏!

Seedify.fund (SFUND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seedify.fund (SFUND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFUND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Seedify.fund (SFUND)

מחפש איך לקנותSeedify.fund? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Seedify.fundב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SFUND למטבעות מקומיים

1 Seedify.fund(SFUND) ל VND
13,270.6545
1 Seedify.fund(SFUND) ל AUD
A$0.771579
1 Seedify.fund(SFUND) ל GBP
0.373182
1 Seedify.fund(SFUND) ל EUR
0.428655
1 Seedify.fund(SFUND) ל USD
$0.5043
1 Seedify.fund(SFUND) ל MYR
RM2.11806
1 Seedify.fund(SFUND) ל TRY
20.671257
1 Seedify.fund(SFUND) ל JPY
¥74.1321
1 Seedify.fund(SFUND) ל ARS
ARS$670.608054
1 Seedify.fund(SFUND) ל RUB
40.767612
1 Seedify.fund(SFUND) ל INR
44.141379
1 Seedify.fund(SFUND) ל IDR
Rp8,133.869829
1 Seedify.fund(SFUND) ל KRW
700.412184
1 Seedify.fund(SFUND) ל PHP
28.563552
1 Seedify.fund(SFUND) ל EGP
￡E.24.463593
1 Seedify.fund(SFUND) ל BRL
R$2.733306
1 Seedify.fund(SFUND) ל CAD
C$0.695934
1 Seedify.fund(SFUND) ל BDT
61.353138
1 Seedify.fund(SFUND) ל NGN
771.099915
1 Seedify.fund(SFUND) ל COP
$2,017.2
1 Seedify.fund(SFUND) ל ZAR
R.8.850465
1 Seedify.fund(SFUND) ל UAH
20.903235
1 Seedify.fund(SFUND) ל VES
Bs70.602
1 Seedify.fund(SFUND) ל CLP
$484.128
1 Seedify.fund(SFUND) ל PKR
Rs142.979136
1 Seedify.fund(SFUND) ל KZT
269.820672
1 Seedify.fund(SFUND) ל THB
฿16.349406
1 Seedify.fund(SFUND) ל TWD
NT$15.371064
1 Seedify.fund(SFUND) ל AED
د.إ1.850781
1 Seedify.fund(SFUND) ל CHF
Fr0.40344
1 Seedify.fund(SFUND) ל HKD
HK$3.938583
1 Seedify.fund(SFUND) ל AMD
֏193.066212
1 Seedify.fund(SFUND) ל MAD
.د.م4.5387
1 Seedify.fund(SFUND) ל MXN
$9.369894
1 Seedify.fund(SFUND) ל SAR
ريال1.891125
1 Seedify.fund(SFUND) ל PLN
1.830609
1 Seedify.fund(SFUND) ל RON
лв2.173533
1 Seedify.fund(SFUND) ל SEK
kr4.795893
1 Seedify.fund(SFUND) ל BGN
лв0.842181
1 Seedify.fund(SFUND) ל HUF
Ft171.119076
1 Seedify.fund(SFUND) ל CZK
10.565085
1 Seedify.fund(SFUND) ל KWD
د.ك0.1538115
1 Seedify.fund(SFUND) ל ILS
1.699491
1 Seedify.fund(SFUND) ל AOA
Kz459.704751
1 Seedify.fund(SFUND) ל BHD
.د.ب0.1901211
1 Seedify.fund(SFUND) ל BMD
$0.5043
1 Seedify.fund(SFUND) ל DKK
kr3.212391
1 Seedify.fund(SFUND) ל HNL
L13.202574
1 Seedify.fund(SFUND) ל MUR
23.016252
1 Seedify.fund(SFUND) ל NAD
$8.840379
1 Seedify.fund(SFUND) ל NOK
kr5.078301
1 Seedify.fund(SFUND) ל NZD
$0.85731
1 Seedify.fund(SFUND) ל PAB
B/.0.5043
1 Seedify.fund(SFUND) ל PGK
K2.128146
1 Seedify.fund(SFUND) ל QAR
ر.ق1.830609
1 Seedify.fund(SFUND) ל RSD
дин.50.450172

Seedify.fund מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Seedify.fund, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSeedify.fund הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Seedify.fund

כמה שווה Seedify.fund (SFUND) היום?
החי SFUNDהמחיר ב USD הוא 0.5043 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFUND ל USD?
המחיר הנוכחי של SFUND ל USD הוא $ 0.5043. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seedify.fund?
שווי השוק של SFUND הוא $ 36.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFUND?
ההיצע במחזור של SFUND הוא 72.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFUND?
‏‏SFUND השיג מחיר שיא (ATH) של 16.770178533770316 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFUND?
SFUND ‏‏רשם מחירATL של 0.28641308 USD.
מהו נפח המסחר של SFUND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFUND הוא $ 382.11K USD.
האם SFUND יעלה השנה?
SFUND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFUND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:59:24 (UTC+8)

Seedify.fund (SFUND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SFUND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SFUND
SFUND
USD
USD

1 SFUND = 0.5043 USD

מסחרSFUND

USDTSFUND
$0.5043
$0.5043$0.5043
-2.48%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד