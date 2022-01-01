Seedify.fund (SFUND) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Seedify.fund (SFUND), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Seedify.fund (SFUND) מידע Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. אתר רשמי: https://seedify.fund/ מסמך לבן: https://docs.seedify.fund/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 קנה SFUNDעכשיו!

Seedify.fund (SFUND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Seedify.fund (SFUND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 35.96M $ 35.96M $ 35.96M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M FDV (שווי מדולל מלא): $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M שיא כל הזמנים: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 שפל כל הזמנים: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 מחיר נוכחי: $ 0.4973 $ 0.4973 $ 0.4973 למידע נוסף על Seedify.fund (SFUND) מחיר

Seedify.fund (SFUND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Seedify.fund (SFUND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SFUND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SFUNDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SFUNDטוקניומיקה, חקרו אתSFUNDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SFUND מעוניין להוסיף את Seedify.fund (SFUND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SFUND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SFUND ב-MEXC עכשיו!

Seedify.fund (SFUND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SFUNDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SFUND עכשיו את היסטוריית המחירים!

SFUND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SFUND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SFUND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SFUNDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

