עוד על SERAPH

SERAPH מידע על מחיר

SERAPH מסמך לבן

SERAPH אתר רשמי

SERAPH טוקניומיקה

SERAPH תחזית מחיר

SERAPH היסטוריה

SERAPH מדריך קנייה

SERAPHממיר מטבעות לפיאט

SERAPH ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Seraph סֵמֶל

Seraph מְחִיר(SERAPH)

1 SERAPH ל USDמחיר חי:

$0.16334
$0.16334$0.16334
-2.00%1D
USD
Seraph (SERAPH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:41 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16071
$ 0.16071$ 0.16071
24 שעות נמוך
$ 0.16929
$ 0.16929$ 0.16929
גבוה 24 שעות

$ 0.16071
$ 0.16071$ 0.16071

$ 0.16929
$ 0.16929$ 0.16929

$ 0.8063450887852465
$ 0.8063450887852465$ 0.8063450887852465

$ 0.07935636269423295
$ 0.07935636269423295$ 0.07935636269423295

+0.36%

-2.00%

+14.17%

+14.17%

Seraph (SERAPH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16332. במהלך 24 השעות האחרונות, SERAPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16071 לבין שיא של $ 0.16929, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SERAPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8063450887852465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07935636269423295.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SERAPH השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -2.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seraph (SERAPH) מידע שוק

No.624

$ 43.29M
$ 43.29M$ 43.29M

$ 98.13K
$ 98.13K$ 98.13K

$ 163.32M
$ 163.32M$ 163.32M

265.06M
265.06M 265.06M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.50%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Seraph הוא $ 43.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.13K. ההיצע במחזור של SERAPH הוא 265.06M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.32M.

Seraph (SERAPH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Seraphהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0033335-2.00%
30 ימים$ +0.00839+5.41%
60 ימים$ -0.02514-13.34%
90 ימים$ -0.00079-0.49%
Seraph שינוי מחיר היום

היום,SERAPH רשם שינוי של $ -0.0033335 (-2.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Seraph שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00839 (+5.41%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Seraph שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SERAPH ראה שינוי של $ -0.02514 (-13.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Seraph שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00079 (-0.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Seraph (SERAPH)?

בדוק את Seraph עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSeraph (SERAPH)

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Seraph זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Seraphההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSERAPH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Seraphאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSeraph לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Seraphתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seraph (SERAPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seraph (SERAPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seraph.

בדוק את Seraph תחזית המחיר עכשיו‏!

Seraph (SERAPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seraph (SERAPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SERAPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Seraph (SERAPH)

מחפש איך לקנותSeraph? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Seraphב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SERAPH למטבעות מקומיים

1 Seraph(SERAPH) ל VND
4,297.7658
1 Seraph(SERAPH) ל AUD
A$0.2498796
1 Seraph(SERAPH) ל GBP
0.1208568
1 Seraph(SERAPH) ל EUR
0.138822
1 Seraph(SERAPH) ל USD
$0.16332
1 Seraph(SERAPH) ל MYR
RM0.685944
1 Seraph(SERAPH) ל TRY
6.69612
1 Seraph(SERAPH) ל JPY
¥24.00804
1 Seraph(SERAPH) ל ARS
ARS$215.74572
1 Seraph(SERAPH) ל RUB
13.204422
1 Seraph(SERAPH) ל INR
14.3035656
1 Seraph(SERAPH) ל IDR
Rp2,677.3766208
1 Seraph(SERAPH) ל KRW
226.5183072
1 Seraph(SERAPH) ל PHP
9.2488116
1 Seraph(SERAPH) ל EGP
￡E.7.9226532
1 Seraph(SERAPH) ל BRL
R$0.8851944
1 Seraph(SERAPH) ל CAD
C$0.2253816
1 Seraph(SERAPH) ל BDT
19.8695112
1 Seraph(SERAPH) ל NGN
249.724446
1 Seraph(SERAPH) ל COP
$655.9029192
1 Seraph(SERAPH) ל ZAR
R.2.8646328
1 Seraph(SERAPH) ל UAH
6.769614
1 Seraph(SERAPH) ל VES
Bs22.8648
1 Seraph(SERAPH) ל CLP
$156.62388
1 Seraph(SERAPH) ל PKR
Rs46.3044864
1 Seraph(SERAPH) ל KZT
87.3827328
1 Seraph(SERAPH) ל THB
฿5.2964676
1 Seraph(SERAPH) ל TWD
NT$4.973094
1 Seraph(SERAPH) ל AED
د.إ0.5993844
1 Seraph(SERAPH) ל CHF
Fr0.130656
1 Seraph(SERAPH) ל HKD
HK$1.2755292
1 Seraph(SERAPH) ל AMD
֏62.3588424
1 Seraph(SERAPH) ל MAD
.د.م1.46988
1 Seraph(SERAPH) ל MXN
$3.0442848
1 Seraph(SERAPH) ל SAR
ريال0.61245
1 Seraph(SERAPH) ל PLN
0.5944848
1 Seraph(SERAPH) ל RON
лв0.7055424
1 Seraph(SERAPH) ל SEK
kr1.5548064
1 Seraph(SERAPH) ל BGN
лв0.2727444
1 Seraph(SERAPH) ל HUF
Ft55.5320664
1 Seraph(SERAPH) ל CZK
3.4280868
1 Seraph(SERAPH) ל KWD
د.ك0.0498126
1 Seraph(SERAPH) ל ILS
0.5503884
1 Seraph(SERAPH) ל AOA
Kz148.8776124
1 Seraph(SERAPH) ל BHD
.د.ب0.06157164
1 Seraph(SERAPH) ל BMD
$0.16332
1 Seraph(SERAPH) ל DKK
kr1.0419816
1 Seraph(SERAPH) ל HNL
L4.2757176
1 Seraph(SERAPH) ל MUR
7.4539248
1 Seraph(SERAPH) ל NAD
$2.8629996
1 Seraph(SERAPH) ל NOK
kr1.6478988
1 Seraph(SERAPH) ל NZD
$0.277644
1 Seraph(SERAPH) ל PAB
B/.0.16332
1 Seraph(SERAPH) ל PGK
K0.6892104
1 Seraph(SERAPH) ל QAR
ر.ق0.5928516
1 Seraph(SERAPH) ל RSD
дин.16.356498

Seraph מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Seraph, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSeraph הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Seraph

כמה שווה Seraph (SERAPH) היום?
החי SERAPHהמחיר ב USD הוא 0.16332 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SERAPH ל USD?
המחיר הנוכחי של SERAPH ל USD הוא $ 0.16332. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seraph?
שווי השוק של SERAPH הוא $ 43.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SERAPH?
ההיצע במחזור של SERAPH הוא 265.06M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SERAPH?
‏‏SERAPH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8063450887852465 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SERAPH?
SERAPH ‏‏רשם מחירATL של 0.07935636269423295 USD.
מהו נפח המסחר של SERAPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SERAPH הוא $ 98.13K USD.
האם SERAPH יעלה השנה?
SERAPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SERAPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:41 (UTC+8)

Seraph (SERAPH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SERAPH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SERAPH
SERAPH
USD
USD

1 SERAPH = 0.16332 USD

מסחרSERAPH

USDCSERAPH
$0.16303
$0.16303$0.16303
-2.30%
USDTSERAPH
$0.16334
$0.16334$0.16334
-2.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד