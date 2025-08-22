Script Network (SCPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004374. במהלך 24 השעות האחרונות, SCPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004369 לבין שיא של $ 0.0004434, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06028412649211071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000031903065015402.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCPT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Script Network (SCPT) מידע שוק
No.2583
$ 297.79K
$ 297.79K$ 297.79K
$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K
$ 437.40K
$ 437.40K$ 437.40K
680.81M
680.81M 680.81M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
68.08%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Script Network הוא $ 297.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.80K. ההיצע במחזור של SCPT הוא 680.81M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 437.40K.
Script Network (SCPT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Script Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000002861
-0.65%
30 ימים
$ -0.0001383
-24.03%
60 ימים
$ -0.0001835
-29.56%
90 ימים
$ -0.0002376
-35.20%
Script Network שינוי מחיר היום
היום,SCPT רשם שינוי של $ -0.000002861 (-0.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Script Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001383 (-24.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Script Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCPT ראה שינוי של $ -0.0001835 (-29.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Script Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002376 (-35.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Script Network (SCPT)?
With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.
