עוד על SCPT

SCPT מידע על מחיר

SCPT מסמך לבן

SCPT אתר רשמי

SCPT טוקניומיקה

SCPT תחזית מחיר

SCPT היסטוריה

SCPT מדריך קנייה

SCPTממיר מטבעות לפיאט

SCPT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Script Network סֵמֶל

Script Network מְחִיר(SCPT)

1 SCPT ל USDמחיר חי:

$0.0004373
$0.0004373$0.0004373
-0.65%1D
USD
Script Network (SCPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:11 (UTC+8)

Script Network (SCPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004369
$ 0.0004369$ 0.0004369
24 שעות נמוך
$ 0.0004434
$ 0.0004434$ 0.0004434
גבוה 24 שעות

$ 0.0004369
$ 0.0004369$ 0.0004369

$ 0.0004434
$ 0.0004434$ 0.0004434

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

-0.03%

-0.65%

+0.55%

+0.55%

Script Network (SCPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004374. במהלך 24 השעות האחרונות, SCPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004369 לבין שיא של $ 0.0004434, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06028412649211071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000031903065015402.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCPT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Script Network (SCPT) מידע שוק

No.2583

$ 297.79K
$ 297.79K$ 297.79K

$ 17.80K
$ 17.80K$ 17.80K

$ 437.40K
$ 437.40K$ 437.40K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Script Network הוא $ 297.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.80K. ההיצע במחזור של SCPT הוא 680.81M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 437.40K.

Script Network (SCPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Script Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000002861-0.65%
30 ימים$ -0.0001383-24.03%
60 ימים$ -0.0001835-29.56%
90 ימים$ -0.0002376-35.20%
Script Network שינוי מחיר היום

היום,SCPT רשם שינוי של $ -0.000002861 (-0.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Script Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001383 (-24.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Script Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCPT ראה שינוי של $ -0.0001835 (-29.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Script Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002376 (-35.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Script Network (SCPT)?

בדוק את Script Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScript Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Script Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Script Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScript Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Script Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Script Network (SCPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Script Network (SCPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Script Network.

בדוק את Script Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Script Network (SCPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Script Network (SCPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Script Network (SCPT)

מחפש איך לקנותScript Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Script Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCPT למטבעות מקומיים

1 Script Network(SCPT) ל VND
11.510181
1 Script Network(SCPT) ל AUD
A$0.000669222
1 Script Network(SCPT) ל GBP
0.000323676
1 Script Network(SCPT) ל EUR
0.00037179
1 Script Network(SCPT) ל USD
$0.0004374
1 Script Network(SCPT) ל MYR
RM0.00183708
1 Script Network(SCPT) ל TRY
0.0179334
1 Script Network(SCPT) ל JPY
¥0.0642978
1 Script Network(SCPT) ל ARS
ARS$0.5778054
1 Script Network(SCPT) ל RUB
0.03536379
1 Script Network(SCPT) ל INR
0.038307492
1 Script Network(SCPT) ל IDR
Rp7.170490656
1 Script Network(SCPT) ל KRW
0.606656304
1 Script Network(SCPT) ל PHP
0.024769962
1 Script Network(SCPT) ל EGP
￡E.0.021218274
1 Script Network(SCPT) ל BRL
R$0.002370708
1 Script Network(SCPT) ל CAD
C$0.000603612
1 Script Network(SCPT) ל BDT
0.053214084
1 Script Network(SCPT) ל NGN
0.66880647
1 Script Network(SCPT) ל COP
$1.756624644
1 Script Network(SCPT) ל ZAR
R.0.007671996
1 Script Network(SCPT) ל UAH
0.01813023
1 Script Network(SCPT) ל VES
Bs0.061236
1 Script Network(SCPT) ל CLP
$0.4194666
1 Script Network(SCPT) ל PKR
Rs0.124011648
1 Script Network(SCPT) ל KZT
0.234026496
1 Script Network(SCPT) ל THB
฿0.014184882
1 Script Network(SCPT) ל TWD
NT$0.01331883
1 Script Network(SCPT) ל AED
د.إ0.001605258
1 Script Network(SCPT) ל CHF
Fr0.00034992
1 Script Network(SCPT) ל HKD
HK$0.003416094
1 Script Network(SCPT) ל AMD
֏0.167008068
1 Script Network(SCPT) ל MAD
.د.م0.0039366
1 Script Network(SCPT) ל MXN
$0.008153136
1 Script Network(SCPT) ל SAR
ريال0.00164025
1 Script Network(SCPT) ל PLN
0.001592136
1 Script Network(SCPT) ל RON
лв0.001889568
1 Script Network(SCPT) ל SEK
kr0.004164048
1 Script Network(SCPT) ל BGN
лв0.000730458
1 Script Network(SCPT) ל HUF
Ft0.148724748
1 Script Network(SCPT) ל CZK
0.009176652
1 Script Network(SCPT) ל KWD
د.ك0.000133407
1 Script Network(SCPT) ל ILS
0.001474038
1 Script Network(SCPT) ל AOA
Kz0.398720718
1 Script Network(SCPT) ל BHD
.د.ب0.0001644624
1 Script Network(SCPT) ל BMD
$0.0004374
1 Script Network(SCPT) ל DKK
kr0.002790612
1 Script Network(SCPT) ל HNL
L0.011451132
1 Script Network(SCPT) ל MUR
0.019962936
1 Script Network(SCPT) ל NAD
$0.007667622
1 Script Network(SCPT) ל NOK
kr0.00441774
1 Script Network(SCPT) ל NZD
$0.00074358
1 Script Network(SCPT) ל PAB
B/.0.0004374
1 Script Network(SCPT) ל PGK
K0.001845828
1 Script Network(SCPT) ל QAR
ر.ق0.001587762
1 Script Network(SCPT) ל RSD
дин.0.04380561

Script Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Script Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרScript Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Script Network

כמה שווה Script Network (SCPT) היום?
החי SCPTהמחיר ב USD הוא 0.0004374 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCPT ל USD?
המחיר הנוכחי של SCPT ל USD הוא $ 0.0004374. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Script Network?
שווי השוק של SCPT הוא $ 297.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCPT?
ההיצע במחזור של SCPT הוא 680.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCPT?
‏‏SCPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06028412649211071 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCPT?
SCPT ‏‏רשם מחירATL של 0.000031903065015402 USD.
מהו נפח המסחר של SCPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCPT הוא $ 17.80K USD.
האם SCPT יעלה השנה?
SCPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:38:11 (UTC+8)

Script Network (SCPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

SCPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SCPT
SCPT
USD
USD

1 SCPT = 0.0004374 USD

מסחרSCPT

USDTSCPT
$0.0004373
$0.0004373$0.0004373
-0.65%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד