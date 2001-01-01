Script Network (SCPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Script Network (SCPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Script Network (SCPT) מידע With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. אתר רשמי: https://token.script.tv מסמך לבן: https://documentation.script.tv סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA קנה SCPTעכשיו!

Script Network (SCPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Script Network (SCPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 294.93K ההיצע הכולל: $ 1.00B אספקה במחזור: $ 680.81M FDV (שווי מדולל מלא): $ 433.20K שיא כל הזמנים: $ 0.062 שפל כל הזמנים: $ 0.000031903065015402 מחיר נוכחי: $ 0.0004332 למידע נוסף על Script Network (SCPT) מחיר

Script Network (SCPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Script Network (SCPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCPTטוקניומיקה, חקרו אתSCPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCPT מעוניין להוסיף את Script Network (SCPT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCPT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCPT ב-MEXC עכשיו!

Script Network (SCPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCPT עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCPT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCPT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCPTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

