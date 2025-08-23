עוד על SCOTTY

Scotty Beam סֵמֶל

Scotty Beam מְחִיר(SCOTTY)

1 SCOTTY ל USDמחיר חי:

$0.0003567
$0.0003567$0.0003567
-1.10%1D
USD
Scotty Beam (SCOTTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:10 (UTC+8)

Scotty Beam (SCOTTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003564
$ 0.0003564$ 0.0003564
24 שעות נמוך
$ 0.000361
$ 0.000361$ 0.000361
גבוה 24 שעות

$ 0.0003564
$ 0.0003564$ 0.0003564

$ 0.000361
$ 0.000361$ 0.000361

$ 0.34423416426928055
$ 0.34423416426928055$ 0.34423416426928055

$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096

+0.02%

-1.09%

-0.98%

-0.98%

Scotty Beam (SCOTTY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003567. במהלך 24 השעות האחרונות, SCOTTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003564 לבין שיא של $ 0.000361, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCOTTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.34423416426928055, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000265989418436096.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCOTTY השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scotty Beam (SCOTTY) מידע שוק

No.2765

$ 164.32K
$ 164.32K$ 164.32K

$ 4.64K
$ 4.64K$ 4.64K

$ 267.53K
$ 267.53K$ 267.53K

460.67M
460.67M 460.67M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

61.42%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Scotty Beam הוא $ 164.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.64K. ההיצע במחזור של SCOTTY הוא 460.67M, עם היצע כולל של 750000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.53K.

Scotty Beam (SCOTTY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Scotty Beamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000003967-1.09%
30 ימים$ -0.0000164-4.40%
60 ימים$ +0.0000832+30.42%
90 ימים$ -0.0001203-25.23%
Scotty Beam שינוי מחיר היום

היום,SCOTTY רשם שינוי של $ -0.000003967 (-1.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Scotty Beam שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000164 (-4.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Scotty Beam שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCOTTY ראה שינוי של $ +0.0000832 (+30.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Scotty Beam שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001203 (-25.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Scotty Beam (SCOTTY)?

בדוק את Scotty Beam עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Scotty Beamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCOTTY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Scotty Beamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScotty Beam לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Scotty Beamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scotty Beam (SCOTTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scotty Beam (SCOTTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scotty Beam.

בדוק את Scotty Beam תחזית המחיר עכשיו‏!

Scotty Beam (SCOTTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scotty Beam (SCOTTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCOTTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Scotty Beam (SCOTTY)

מחפש איך לקנותScotty Beam? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Scotty Beamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCOTTY למטבעות מקומיים

Scotty Beam מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Scotty Beam, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרScotty Beam הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Scotty Beam

כמה שווה Scotty Beam (SCOTTY) היום?
החי SCOTTYהמחיר ב USD הוא 0.0003567 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCOTTY ל USD?
המחיר הנוכחי של SCOTTY ל USD הוא $ 0.0003567. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scotty Beam?
שווי השוק של SCOTTY הוא $ 164.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCOTTY?
ההיצע במחזור של SCOTTY הוא 460.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCOTTY?
‏‏SCOTTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.34423416426928055 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCOTTY?
SCOTTY ‏‏רשם מחירATL של 0.000265989418436096 USD.
מהו נפח המסחר של SCOTTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCOTTY הוא $ 4.64K USD.
האם SCOTTY יעלה השנה?
SCOTTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCOTTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:50:10 (UTC+8)

