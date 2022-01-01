Scotty Beam (SCOTTY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Scotty Beam (SCOTTY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Scotty Beam (SCOTTY) מידע Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. אתר רשמי: https://scottybeam.io/ מסמך לבן: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/ קנה SCOTTYעכשיו!

Scotty Beam (SCOTTY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Scotty Beam (SCOTTY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 164.14K $ 164.14K $ 164.14K ההיצע הכולל: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M אספקה במחזור: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (שווי מדולל מלא): $ 267.23K $ 267.23K $ 267.23K שיא כל הזמנים: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 שפל כל הזמנים: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 מחיר נוכחי: $ 0.0003563 $ 0.0003563 $ 0.0003563 למידע נוסף על Scotty Beam (SCOTTY) מחיר

Scotty Beam (SCOTTY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Scotty Beam (SCOTTY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCOTTY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCOTTYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCOTTYטוקניומיקה, חקרו אתSCOTTYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCOTTY מעוניין להוסיף את Scotty Beam (SCOTTY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCOTTY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCOTTY ב-MEXC עכשיו!

Scotty Beam (SCOTTY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCOTTYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCOTTY עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCOTTY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCOTTY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCOTTY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCOTTYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

