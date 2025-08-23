מה זהSolana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solana Retardzההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקSCAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solana Retardzאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolana Retardz לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solana Retardzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Retardz (SCAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Retardz (SCAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Retardz.

בדוק את Solana Retardz תחזית המחיר עכשיו‏!

Solana Retardz (SCAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Retardz (SCAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solana Retardz (SCAM)

מחפש איך לקנותSolana Retardz? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solana Retardzב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCAM למטבעות מקומיים

Solana Retardz מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solana Retardz, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solana Retardz כמה שווה Solana Retardz (SCAM) היום? החי SCAMהמחיר ב USD הוא 0.0001797 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SCAM ל USD? $ 0.0001797 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SCAM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Solana Retardz? שווי השוק של SCAM הוא -- USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SCAM? ההיצע במחזור של SCAM הוא -- USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCAM? ‏‏SCAM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCAM? SCAM ‏‏רשם מחירATL של -- USD . מהו נפח המסחר של SCAM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCAM הוא $ 56.64 USD . האם SCAM יעלה השנה? SCAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Solana Retardz (SCAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

