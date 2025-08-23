עוד על SCAM

Solana Retardz סֵמֶל

Solana Retardz מְחִיר(SCAM)

1 SCAM ל USDמחיר חי:

$0.0001797
-10.06%1D
USD
Solana Retardz (SCAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:56 (UTC+8)

Solana Retardz (SCAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001255
24 שעות נמוך
$ 0.0001998
גבוה 24 שעות

$ 0.0001255
$ 0.0001998
--
--
0.00%

-10.05%

+4,392.50%

+4,392.50%

Solana Retardz (SCAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001797. במהלך 24 השעות האחרונות, SCAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001255 לבין שיא של $ 0.0001998, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCAM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4,392.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Solana Retardz (SCAM) מידע שוק

--
$ 56.64
$ 1.80M
--
10,000,000,000
SOL

שווי השוק הנוכחי של Solana Retardz הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.64. ההיצע במחזור של SCAM הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80M.

Solana Retardz (SCAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Solana Retardzהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000201-10.05%
30 ימים$ +0.0000411+29.65%
60 ימים$ -0.0001927-51.75%
90 ימים$ +0.0001097+156.71%
Solana Retardz שינוי מחיר היום

היום,SCAM רשם שינוי של $ -0.0000201 (-10.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Solana Retardz שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000411 (+29.65%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Solana Retardz שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCAM ראה שינוי של $ -0.0001927 (-51.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Solana Retardz שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001097 (+156.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Solana Retardz (SCAM)?

בדוק את Solana Retardz עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSolana Retardz (SCAM)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Solana Retardz זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Solana Retardzההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Solana Retardzאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSolana Retardz לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Solana Retardzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Solana Retardz (SCAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Solana Retardz (SCAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Solana Retardz.

בדוק את Solana Retardz תחזית המחיר עכשיו‏!

Solana Retardz (SCAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Solana Retardz (SCAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Solana Retardz (SCAM)

מחפש איך לקנותSolana Retardz? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Solana Retardzב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCAM למטבעות מקומיים

Solana Retardz מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Solana Retardz, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSolana Retardz הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Solana Retardz

כמה שווה Solana Retardz (SCAM) היום?
החי SCAMהמחיר ב USD הוא 0.0001797 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCAM ל USD?
המחיר הנוכחי של SCAM ל USD הוא $ 0.0001797. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Solana Retardz?
שווי השוק של SCAM הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCAM?
ההיצע במחזור של SCAM הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCAM?
‏‏SCAM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCAM?
SCAM ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של SCAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCAM הוא $ 56.64 USD.
האם SCAM יעלה השנה?
SCAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:56 (UTC+8)

הצג עוד

SCAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SCAM
SCAM
USD
USD

1 SCAM = 0.0001797 USD

