Solana Retardz (SCAM) מידע Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana. אתר רשמי: https://solanaretardz.fun/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9foABvMT8ZYJ73443EGW6ABUeRXGXjMW69QdZhoGScAm קנה SCAMעכשיו!

Solana Retardz (SCAM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Solana Retardz (SCAM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M שיא כל הזמנים: $ 0.0493438 $ 0.0493438 $ 0.0493438 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000179 $ 0.000179 $ 0.000179 למידע נוסף על Solana Retardz (SCAM) מחיר

Solana Retardz (SCAM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Solana Retardz (SCAM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SCAM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SCAMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SCAMטוקניומיקה, חקרו אתSCAMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SCAM מעוניין להוסיף את Solana Retardz (SCAM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SCAM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SCAM ב-MEXC עכשיו!

Solana Retardz (SCAM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SCAMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SCAM עכשיו את היסטוריית המחירים!

SCAM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SCAM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SCAM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SCAMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

