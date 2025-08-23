עוד על SCA

Scallop סֵמֶל

Scallop מְחִיר(SCA)

1 SCA ל USDמחיר חי:

-4.15%1D
USD
Scallop (SCA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:49 (UTC+8)

Scallop (SCA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.10%

-4.15%

-1.46%

-1.46%

Scallop (SCA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1016. במהלך 24 השעות האחרונות, SCA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1012 לבין שיא של $ 0.1074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4898066080245465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06093134134943106.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCA השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scallop (SCA) מידע שוק

No.1061

48.46%

SUI

שווי השוק הנוכחי של Scallop הוא $ 12.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.00K. ההיצע במחזור של SCA הוא 121.16M, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.40M.

Scallop (SCA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Scallopהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.004399-4.15%
30 ימים$ -0.0123-10.80%
60 ימים$ +0.0151+17.45%
90 ימים$ -0.0359-26.11%
Scallop שינוי מחיר היום

היום,SCA רשם שינוי של $ -0.004399 (-4.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Scallop שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0123 (-10.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Scallop שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SCA ראה שינוי של $ +0.0151 (+17.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Scallop שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0359 (-26.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Scallop (SCA)?

בדוק את Scallop עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהScallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Scallopההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSCA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Scallopאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךScallop לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Scallopתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scallop (SCA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scallop (SCA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scallop.

בדוק את Scallop תחזית המחיר עכשיו‏!

Scallop (SCA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scallop (SCA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Scallop (SCA)

מחפש איך לקנותScallop? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Scallopב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SCA למטבעות מקומיים

1 Scallop(SCA) ל VND
2,673.604
1 Scallop(SCA) ל AUD
A$0.156464
1 Scallop(SCA) ל GBP
0.075184
1 Scallop(SCA) ל EUR
0.08636
1 Scallop(SCA) ל USD
$0.1016
1 Scallop(SCA) ל MYR
RM0.42672
1 Scallop(SCA) ל TRY
4.1656
1 Scallop(SCA) ל JPY
¥14.9352
1 Scallop(SCA) ל ARS
ARS$134.2136
1 Scallop(SCA) ל RUB
8.213344
1 Scallop(SCA) ל INR
8.89508
1 Scallop(SCA) ל IDR
Rp1,638.709448
1 Scallop(SCA) ל KRW
141.110208
1 Scallop(SCA) ל PHP
5.754624
1 Scallop(SCA) ל EGP
￡E.4.930648
1 Scallop(SCA) ל BRL
R$0.551688
1 Scallop(SCA) ל CAD
C$0.140208
1 Scallop(SCA) ל BDT
12.360656
1 Scallop(SCA) ל NGN
155.35148
1 Scallop(SCA) ל COP
$408.031696
1 Scallop(SCA) ל ZAR
R.1.784096
1 Scallop(SCA) ל UAH
4.21132
1 Scallop(SCA) ל VES
Bs14.224
1 Scallop(SCA) ל CLP
$97.536
1 Scallop(SCA) ל PKR
Rs28.805632
1 Scallop(SCA) ל KZT
54.360064
1 Scallop(SCA) ל THB
฿3.294888
1 Scallop(SCA) ל TWD
NT$3.097784
1 Scallop(SCA) ל AED
د.إ0.372872
1 Scallop(SCA) ל CHF
Fr0.08128
1 Scallop(SCA) ל HKD
HK$0.793496
1 Scallop(SCA) ל AMD
֏38.896544
1 Scallop(SCA) ל MAD
.د.م0.9144
1 Scallop(SCA) ל MXN
$1.892808
1 Scallop(SCA) ל SAR
ريال0.381
1 Scallop(SCA) ל PLN
0.369824
1 Scallop(SCA) ל RON
лв0.438912
1 Scallop(SCA) ל SEK
kr0.966216
1 Scallop(SCA) ל BGN
лв0.169672
1 Scallop(SCA) ל HUF
Ft34.53384
1 Scallop(SCA) ל CZK
2.131568
1 Scallop(SCA) ל KWD
د.ك0.030988
1 Scallop(SCA) ל ILS
0.342392
1 Scallop(SCA) ל AOA
Kz92.615512
1 Scallop(SCA) ל BHD
.د.ب0.0383032
1 Scallop(SCA) ל BMD
$0.1016
1 Scallop(SCA) ל DKK
kr0.648208
1 Scallop(SCA) ל HNL
L2.659888
1 Scallop(SCA) ל MUR
4.637024
1 Scallop(SCA) ל NAD
$1.781048
1 Scallop(SCA) ל NOK
kr1.025144
1 Scallop(SCA) ל NZD
$0.17272
1 Scallop(SCA) ל PAB
B/.0.1016
1 Scallop(SCA) ל PGK
K0.428752
1 Scallop(SCA) ל QAR
ر.ق0.368808
1 Scallop(SCA) ל RSD
дин.10.173208

Scallop מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Scallop, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרScallop הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Scallop

כמה שווה Scallop (SCA) היום?
החי SCAהמחיר ב USD הוא 0.1016 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCA ל USD?
המחיר הנוכחי של SCA ל USD הוא $ 0.1016. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scallop?
שווי השוק של SCA הוא $ 12.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCA?
ההיצע במחזור של SCA הוא 121.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCA?
‏‏SCA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4898066080245465 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCA?
SCA ‏‏רשם מחירATL של 0.06093134134943106 USD.
מהו נפח המסחר של SCA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCA הוא $ 10.00K USD.
האם SCA יעלה השנה?
SCA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:49:49 (UTC+8)

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

