Sharpe AI (SAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01375. במהלך 24 השעות האחרונות, SAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0137 לבין שיא של $ 0.01519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11547761410975245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005510456677960299.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAI השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Sharpe AI (SAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Sharpe AI הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.10K. ההיצע במחזור של SAI הוא 111.82M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.75M.
Sharpe AI (SAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Sharpe AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000509
-3.57%
30 ימים
$ -0.01102
-44.49%
60 ימים
$ -0.00253
-15.55%
90 ימים
$ -0.01207
-46.75%
Sharpe AI שינוי מחיר היום
היום,SAI רשם שינוי של $ -0.000509 (-3.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Sharpe AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01102 (-44.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Sharpe AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAI ראה שינוי של $ -0.00253 (-15.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Sharpe AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01207 (-46.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sharpe AI (SAI)?
Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.
Sharpe AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sharpe AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sharpe AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSharpe AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Sharpe AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Sharpe AI (SAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sharpe AI (SAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sharpe AI.
הבנת הטוקנומיקה של Sharpe AI (SAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Sharpe AI (SAI)
מחפש איך לקנותSharpe AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sharpe AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
