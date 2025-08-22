עוד על SAI

Sharpe AI סֵמֶל

Sharpe AI מְחִיר(SAI)

Sharpe AI (SAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:12 (UTC+8)

Sharpe AI (SAI) מידע על מחיר (USD)

-10.31%

-10.31%

Sharpe AI (SAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01375. במהלך 24 השעות האחרונות, SAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0137 לבין שיא של $ 0.01519, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11547761410975245, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005510456677960299.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAI השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sharpe AI (SAI) מידע שוק

No.1941

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 123.10K
$ 123.10K$ 123.10K

$ 13.75M
$ 13.75M$ 13.75M

111.82M
111.82M 111.82M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

11.18%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Sharpe AI הוא $ 1.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 123.10K. ההיצע במחזור של SAI הוא 111.82M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.75M.

Sharpe AI (SAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Sharpe AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000509-3.57%
30 ימים$ -0.01102-44.49%
60 ימים$ -0.00253-15.55%
90 ימים$ -0.01207-46.75%
Sharpe AI שינוי מחיר היום

היום,SAI רשם שינוי של $ -0.000509 (-3.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Sharpe AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01102 (-44.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Sharpe AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SAI ראה שינוי של $ -0.00253 (-15.55%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Sharpe AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01207 (-46.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Sharpe AI (SAI)?

בדוק את Sharpe AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSharpe AI (SAI)

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Sharpe AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Sharpe AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Sharpe AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSharpe AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Sharpe AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sharpe AI (SAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sharpe AI (SAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sharpe AI.

בדוק את Sharpe AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Sharpe AI (SAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sharpe AI (SAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Sharpe AI (SAI)

מחפש איך לקנותSharpe AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Sharpe AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Sharpe AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Sharpe AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSharpe AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Sharpe AI

כמה שווה Sharpe AI (SAI) היום?
החי SAIהמחיר ב USD הוא 0.01375 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SAI ל USD הוא $ 0.01375. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sharpe AI?
שווי השוק של SAI הוא $ 1.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAI?
ההיצע במחזור של SAI הוא 111.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAI?
‏‏SAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11547761410975245 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAI?
SAI ‏‏רשם מחירATL של 0.005510456677960299 USD.
מהו נפח המסחר של SAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAI הוא $ 123.10K USD.
האם SAI יעלה השנה?
SAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:37:12 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

