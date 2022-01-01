Oasis (ROSE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Oasis (ROSE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Oasis (ROSE) מידע Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward אתר רשמי: https://oasisprotocol.org/ מסמך לבן: https://docs.oasis.io/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/S3SQfD6RheMXQ3EEYn1Z5sJsbtwfXdt7tSAVXPQFtYo קנה ROSEעכשיו!

Oasis (ROSE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Oasis (ROSE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 187.86M $ 187.86M $ 187.86M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 7.41B $ 7.41B $ 7.41B FDV (שווי מדולל מלא): $ 253.60M $ 253.60M $ 253.60M שיא כל הזמנים: $ 0.185 $ 0.185 $ 0.185 שפל כל הזמנים: $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 $ 0.019431918889546658 מחיר נוכחי: $ 0.02536 $ 0.02536 $ 0.02536 למידע נוסף על Oasis (ROSE) מחיר

Oasis (ROSE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Oasis (ROSE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ROSE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ROSEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ROSEטוקניומיקה, חקרו אתROSEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ROSE מעוניין להוסיף את Oasis (ROSE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ROSE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ROSE ב-MEXC עכשיו!

Oasis (ROSE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ROSEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ROSE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ROSE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ROSE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ROSE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ROSEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

