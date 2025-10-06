Rizenet Token מחיר היום

מחיר Rizenet Token (RIZE) בזמן אמת היום הוא $ 0.01017, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZE ל USD הוא $ 0.01017 לכל RIZE.

Rizenet Token כרגע מדורג במקום #1032 לפי שווי שוק של $ 9.87M, עם היצע במחזור של 970.99M RIZE. ב‑24 השעות האחרונות, RIZE סחר בין $ 0.00945 (נמוך) ל $ 0.0116 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.10217127339481945, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.009399484657953174.

ביצועים לטווח קצר, RIZE נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -10.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 53.89K.

Rizenet Token (RIZE) מידע שוק

דירוג No.1032 שווי שוק $ 9.87M$ 9.87M $ 9.87M נפח (24 שעות) $ 53.89K$ 53.89K $ 53.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.85M$ 50.85M $ 50.85M אספקת מחזור 970.99M 970.99M 970.99M מקסימום היצע 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 אספקה כוללת 4,998,207,379.182811 4,998,207,379.182811 4,998,207,379.182811 שיעור מחזור 19.41% בלוקצ'יין ציבורי BASE

