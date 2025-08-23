עוד על RIZ

RIZ מידע על מחיר

RIZ מסמך לבן

RIZ אתר רשמי

RIZ טוקניומיקה

RIZ תחזית מחיר

RIZ היסטוריה

RIZ מדריך קנייה

RIZממיר מטבעות לפיאט

RIZ ספוט

RIZ חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rivalz Network סֵמֶל

Rivalz Network מְחִיר(RIZ)

1 RIZ ל USDמחיר חי:

$0.001861
$0.001861$0.001861
-0.16%1D
USD
Rivalz Network (RIZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:51 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00183
$ 0.00183$ 0.00183
24 שעות נמוך
$ 0.001968
$ 0.001968$ 0.001968
גבוה 24 שעות

$ 0.00183
$ 0.00183$ 0.00183

$ 0.001968
$ 0.001968$ 0.001968

$ 0.03380782920700334
$ 0.03380782920700334$ 0.03380782920700334

$ 0.00101630910367032
$ 0.00101630910367032$ 0.00101630910367032

-0.06%

-0.16%

-2.62%

-2.62%

Rivalz Network (RIZ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00186. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00183 לבין שיא של $ 0.001968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03380782920700334, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101630910367032.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZ השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rivalz Network (RIZ) מידע שוק

No.1817

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 58.98K
$ 58.98K$ 58.98K

$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M

1.15B
1.15B 1.15B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של Rivalz Network הוא $ 2.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.98K. ההיצע במחזור של RIZ הוא 1.15B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.30M.

Rivalz Network (RIZ) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Rivalz Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000298-0.16%
30 ימים$ -0.000373-16.71%
60 ימים$ -0.002211-54.32%
90 ימים$ -0.002809-60.17%
Rivalz Network שינוי מחיר היום

היום,RIZ רשם שינוי של $ -0.00000298 (-0.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Rivalz Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000373 (-16.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Rivalz Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RIZ ראה שינוי של $ -0.002211 (-54.32%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Rivalz Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002809 (-60.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Rivalz Network (RIZ)?

בדוק את Rivalz Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Rivalz Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRIZ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Rivalz Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRivalz Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Rivalz Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rivalz Network (RIZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rivalz Network (RIZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rivalz Network.

בדוק את Rivalz Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Rivalz Network (RIZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rivalz Network (RIZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Rivalz Network (RIZ)

מחפש איך לקנותRivalz Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Rivalz Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RIZ למטבעות מקומיים

1 Rivalz Network(RIZ) ל VND
48.9459
1 Rivalz Network(RIZ) ל AUD
A$0.0028458
1 Rivalz Network(RIZ) ל GBP
0.0013764
1 Rivalz Network(RIZ) ל EUR
0.001581
1 Rivalz Network(RIZ) ל USD
$0.00186
1 Rivalz Network(RIZ) ל MYR
RM0.007812
1 Rivalz Network(RIZ) ל TRY
0.0762414
1 Rivalz Network(RIZ) ל JPY
¥0.27342
1 Rivalz Network(RIZ) ל ARS
ARS$2.4966408
1 Rivalz Network(RIZ) ל RUB
0.1500834
1 Rivalz Network(RIZ) ל INR
0.1628058
1 Rivalz Network(RIZ) ל IDR
Rp29.9999958
1 Rivalz Network(RIZ) ל KRW
2.5833168
1 Rivalz Network(RIZ) ל PHP
0.1053504
1 Rivalz Network(RIZ) ל EGP
￡E.0.0902472
1 Rivalz Network(RIZ) ל BRL
R$0.010044
1 Rivalz Network(RIZ) ל CAD
C$0.0025668
1 Rivalz Network(RIZ) ל BDT
0.2262876
1 Rivalz Network(RIZ) ל NGN
2.844033
1 Rivalz Network(RIZ) ל COP
$7.4698716
1 Rivalz Network(RIZ) ל ZAR
R.0.0326802
1 Rivalz Network(RIZ) ל UAH
0.077097
1 Rivalz Network(RIZ) ל VES
Bs0.2604
1 Rivalz Network(RIZ) ל CLP
$1.7856
1 Rivalz Network(RIZ) ל PKR
Rs0.5273472
1 Rivalz Network(RIZ) ל KZT
0.9951744
1 Rivalz Network(RIZ) ל THB
฿0.0603198
1 Rivalz Network(RIZ) ל TWD
NT$0.056637
1 Rivalz Network(RIZ) ל AED
د.إ0.0068262
1 Rivalz Network(RIZ) ל CHF
Fr0.001488
1 Rivalz Network(RIZ) ל HKD
HK$0.0145266
1 Rivalz Network(RIZ) ל AMD
֏0.7120824
1 Rivalz Network(RIZ) ל MAD
.د.م0.01674
1 Rivalz Network(RIZ) ל MXN
$0.0345402
1 Rivalz Network(RIZ) ל SAR
ريال0.006975
1 Rivalz Network(RIZ) ל PLN
0.0067704
1 Rivalz Network(RIZ) ל RON
лв0.0080352
1 Rivalz Network(RIZ) ל SEK
kr0.0177258
1 Rivalz Network(RIZ) ל BGN
лв0.0031062
1 Rivalz Network(RIZ) ל HUF
Ft0.6319908
1 Rivalz Network(RIZ) ל CZK
0.0390414
1 Rivalz Network(RIZ) ל KWD
د.ك0.0005673
1 Rivalz Network(RIZ) ל ILS
0.0062496
1 Rivalz Network(RIZ) ל AOA
Kz1.6955202
1 Rivalz Network(RIZ) ל BHD
.د.ب0.00070122
1 Rivalz Network(RIZ) ל BMD
$0.00186
1 Rivalz Network(RIZ) ל DKK
kr0.0118668
1 Rivalz Network(RIZ) ל HNL
L0.0486948
1 Rivalz Network(RIZ) ל MUR
0.0848904
1 Rivalz Network(RIZ) ל NAD
$0.0326058
1 Rivalz Network(RIZ) ל NOK
kr0.0187488
1 Rivalz Network(RIZ) ל NZD
$0.003162
1 Rivalz Network(RIZ) ל PAB
B/.0.00186
1 Rivalz Network(RIZ) ל PGK
K0.0078492
1 Rivalz Network(RIZ) ל QAR
ر.ق0.0067518
1 Rivalz Network(RIZ) ל RSD
дин.0.186372

Rivalz Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Rivalz Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRivalz Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Rivalz Network

כמה שווה Rivalz Network (RIZ) היום?
החי RIZהמחיר ב USD הוא 0.00186 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIZ ל USD?
המחיר הנוכחי של RIZ ל USD הוא $ 0.00186. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rivalz Network?
שווי השוק של RIZ הוא $ 2.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIZ?
ההיצע במחזור של RIZ הוא 1.15B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIZ?
‏‏RIZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03380782920700334 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIZ?
RIZ ‏‏רשם מחירATL של 0.00101630910367032 USD.
מהו נפח המסחר של RIZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIZ הוא $ 58.98K USD.
האם RIZ יעלה השנה?
RIZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:51 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RIZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RIZ
RIZ
USD
USD

1 RIZ = 0.00186 USD

מסחרRIZ

USDTRIZ
$0.001861
$0.001861$0.001861
-0.10%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד