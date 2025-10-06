Hyperion מחיר היום

מחיר Hyperion (RION) בזמן אמת היום הוא $ 0.425, עם שינוי של 0.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RION ל USD הוא $ 0.425 לכל RION.

Hyperion כרגע מדורג במקום #1153 לפי שווי שוק של $ 8.08M, עם היצע במחזור של 19.00M RION. ב‑24 השעות האחרונות, RION סחר בין $ 0.4012 (נמוך) ל $ 0.44 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.2065187860831725, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02813140542022481.

ביצועים לטווח קצר, RION נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו -2.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 85.64K.

Hyperion (RION) מידע שוק

דירוג No.1153 שווי שוק $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M נפח (24 שעות) $ 85.64K$ 85.64K $ 85.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.50M$ 42.50M $ 42.50M אספקת מחזור 19.00M 19.00M 19.00M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 19.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Hyperion הוא $ 8.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.64K. ההיצע במחזור של RION הוא 19.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.50M.