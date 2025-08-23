מה זהReform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO (RFRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reform DAO (RFRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RFRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Reform DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Reform DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Reform DAO כמה שווה Reform DAO (RFRM) היום? החי RFRMהמחיר ב USD הוא 0.0236 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי RFRM ל USD? $ 0.0236 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של RFRM ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Reform DAO? שווי השוק של RFRM הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של RFRM? ההיצע במחזור של RFRM הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RFRM? ‏‏RFRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6698675534266594 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RFRM? RFRM ‏‏רשם מחירATL של 0.02226588832337275 USD . מהו נפח המסחר של RFRM? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RFRM הוא $ 57.95K USD . האם RFRM יעלה השנה? RFRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RFRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

