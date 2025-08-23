עוד על RFRM

Reform DAO סֵמֶל

Reform DAO מְחִיר(RFRM)

Reform DAO (RFRM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:16 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) מידע על מחיר (USD)

Reform DAO (RFRM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0236. במהלך 24 השעות האחרונות, RFRM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0236 לבין שיא של $ 0.0243, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RFRMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6698675534266594, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02226588832337275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RFRM השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reform DAO (RFRM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Reform DAO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.95K. ההיצע במחזור של RFRM הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.60M.

Reform DAO (RFRM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Reform DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000299-1.25%
30 ימים$ -0.0035-12.92%
60 ימים$ -0.0067-22.12%
90 ימים$ -0.0262-52.62%
Reform DAO שינוי מחיר היום

היום,RFRM רשם שינוי של $ -0.000299 (-1.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Reform DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0035 (-12.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Reform DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RFRM ראה שינוי של $ -0.0067 (-22.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Reform DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0262 (-52.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Reform DAO (RFRM)?

בדוק את Reform DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Reform DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRFRM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Reform DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReform DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Reform DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Reform DAO (RFRM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reform DAO (RFRM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reform DAO.

בדוק את Reform DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Reform DAO (RFRM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reform DAO (RFRM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RFRM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Reform DAO (RFRM)

מחפש איך לקנותReform DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Reform DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RFRM למטבעות מקומיים

Reform DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Reform DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרReform DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Reform DAO

כמה שווה Reform DAO (RFRM) היום?
החי RFRMהמחיר ב USD הוא 0.0236 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RFRM ל USD?
המחיר הנוכחי של RFRM ל USD הוא $ 0.0236. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Reform DAO?
שווי השוק של RFRM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RFRM?
ההיצע במחזור של RFRM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RFRM?
‏‏RFRM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6698675534266594 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RFRM?
RFRM ‏‏רשם מחירATL של 0.02226588832337275 USD.
מהו נפח המסחר של RFRM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RFRM הוא $ 57.95K USD.
האם RFRM יעלה השנה?
RFRM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RFRM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:09:16 (UTC+8)

Reform DAO (RFRM) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

