Resolv (RESOLV) מידע Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming. אתר רשמי: https://resolv.xyz/ מסמך לבן: https://docs.resolv.xyz/litepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 קנה RESOLVעכשיו!

Resolv (RESOLV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Resolv (RESOLV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 43.45M $ 43.45M $ 43.45M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 287.04M $ 287.04M $ 287.04M FDV (שווי מדולל מלא): $ 151.39M $ 151.39M $ 151.39M שיא כל הזמנים: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 שפל כל הזמנים: $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 $ 0.12886147198616313 מחיר נוכחי: $ 0.15139 $ 0.15139 $ 0.15139 למידע נוסף על Resolv (RESOLV) מחיר

Resolv (RESOLV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Resolv (RESOLV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RESOLV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RESOLVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RESOLVטוקניומיקה, חקרו אתRESOLVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RESOLV מעוניין להוסיף את Resolv (RESOLV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RESOLV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RESOLV ב-MEXC עכשיו!

Resolv (RESOLV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RESOLVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RESOLV עכשיו את היסטוריית המחירים!

RESOLV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RESOLV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RESOLV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RESOLVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

