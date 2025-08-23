עוד על RENTA

Renta Network סֵמֶל

Renta Network מְחִיר(RENTA)

1 RENTA ל USDמחיר חי:

$0.01095
$0.01095$0.01095
-7.50%1D
USD
Renta Network (RENTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:47:04 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01095
$ 0.01095$ 0.01095
24 שעות נמוך
$ 0.01184
$ 0.01184$ 0.01184
גבוה 24 שעות

$ 0.01095
$ 0.01095$ 0.01095

$ 0.01184
$ 0.01184$ 0.01184

$ 0.03602533850022218
$ 0.03602533850022218$ 0.03602533850022218

$ 0.003994700085988189
$ 0.003994700085988189$ 0.003994700085988189

-0.91%

-7.50%

-14.56%

-14.56%

Renta Network (RENTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01095. במהלך 24 השעות האחרונות, RENTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01095 לבין שיא של $ 0.01184, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RENTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03602533850022218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003994700085988189.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RENTA השתנה ב -0.91% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Renta Network (RENTA) מידע שוק

No.1508

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

$ 10.95M
$ 10.95M$ 10.95M

386.72M
386.72M 386.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

38.67%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Renta Network הוא $ 4.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.21K. ההיצע במחזור של RENTA הוא 386.72M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.95M.

Renta Network (RENTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Renta Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00088784-7.50%
30 ימים$ -0.002729-19.96%
60 ימים$ +0.000866+8.58%
90 ימים$ +0.003358+44.23%
Renta Network שינוי מחיר היום

היום,RENTA רשם שינוי של $ -0.00088784 (-7.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Renta Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002729 (-19.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Renta Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RENTA ראה שינוי של $ +0.000866 (+8.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Renta Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.003358 (+44.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Renta Network (RENTA)?

בדוק את Renta Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRenta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Renta Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRENTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Renta Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRenta Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Renta Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Renta Network (RENTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Renta Network (RENTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Renta Network.

בדוק את Renta Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Renta Network (RENTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Renta Network (RENTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RENTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Renta Network (RENTA)

מחפש איך לקנותRenta Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Renta Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RENTA למטבעות מקומיים

Renta Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Renta Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRenta Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Renta Network

כמה שווה Renta Network (RENTA) היום?
החי RENTAהמחיר ב USD הוא 0.01095 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RENTA ל USD?
המחיר הנוכחי של RENTA ל USD הוא $ 0.01095. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Renta Network?
שווי השוק של RENTA הוא $ 4.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RENTA?
ההיצע במחזור של RENTA הוא 386.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RENTA?
‏‏RENTA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03602533850022218 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RENTA?
RENTA ‏‏רשם מחירATL של 0.003994700085988189 USD.
מהו נפח המסחר של RENTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RENTA הוא $ 12.21K USD.
האם RENTA יעלה השנה?
RENTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RENTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:47:04 (UTC+8)

