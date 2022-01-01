Renta Network (RENTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Renta Network (RENTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Renta Network (RENTA) מידע Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. אתר רשמי: https://www.renta.network מסמך לבן: https://renta.network/whitebook.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d קנה RENTAעכשיו!

Renta Network (RENTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Renta Network (RENTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 386.72M $ 386.72M $ 386.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.89M $ 10.89M $ 10.89M שיא כל הזמנים: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 שפל כל הזמנים: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 מחיר נוכחי: $ 0.01089 $ 0.01089 $ 0.01089 למידע נוסף על Renta Network (RENTA) מחיר

Renta Network (RENTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Renta Network (RENTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RENTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RENTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RENTAטוקניומיקה, חקרו אתRENTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RENTA מעוניין להוסיף את Renta Network (RENTA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RENTA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RENTA ב-MEXC עכשיו!

Renta Network (RENTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RENTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RENTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

RENTA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RENTA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RENTA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RENTAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

