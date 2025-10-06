Refacta AI מחיר היום

מחיר Refacta AI (REFACTA) בזמן אמת היום הוא $ 0.04454, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REFACTA ל USD הוא $ 0.04454 לכל REFACTA.

Refacta AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- REFACTA. ב‑24 השעות האחרונות, REFACTA סחר בין $ 0.04328 (נמוך) ל $ 0.04547 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, REFACTA נע ב -0.96% בשעה האחרונה ו +9.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 658.62K.

Refacta AI (REFACTA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 658.62K$ 658.62K $ 658.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.54M$ 44.54M $ 44.54M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Refacta AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 658.62K. ההיצע במחזור של REFACTA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.54M.