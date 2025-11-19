Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר (USD)

קבל Refacta AI תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה REFACTA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות REFACTA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Refacta AI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.04437 $0.04437 $0.04437 +0.04% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Refacta AI תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Refacta AI ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.04437 בשנת 2025. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Refacta AI ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.046588 בשנת 2026. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של REFACTA הוא $ 0.048917 עם 10.25% שיעור צמיחה. Refacta AI (REFACTA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של REFACTA הוא $ 0.051363 עם 15.76% שיעור צמיחה. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של REFACTA הוא $ 0.053932 עם 21.55% שיעור צמיחה. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של REFACTA הוא $ 0.056628 עם 27.63% שיעור צמיחה. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Refacta AI עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.092242. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Refacta AI עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.150252. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.04437 0.00%

2026 $ 0.046588 5.00%

2027 $ 0.048917 10.25%

2028 $ 0.051363 15.76%

2029 $ 0.053932 21.55%

2030 $ 0.056628 27.63%

2031 $ 0.059460 34.01%

2032 $ 0.062433 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.065554 47.75%

2034 $ 0.068832 55.13%

2035 $ 0.072274 62.89%

2036 $ 0.075887 71.03%

2037 $ 0.079682 79.59%

2038 $ 0.083666 88.56%

2039 $ 0.087849 97.99%

2040 $ 0.092242 107.89% הצג עוד לטווח קצר Refacta AI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.04437 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.044376 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.044412 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.044552 0.41% Refacta AI (REFACTA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורREFACTAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.04437 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורREFACTA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.044376 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורREFACTA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.044412 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Refacta AI (REFACTA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורREFACTA הוא $0.044552 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Refacta AI מחיר נוכחי $ 0.04437$ 0.04437 $ 0.04437 שינוי מחיר (24 שעות) +0.04% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 568.75K$ 568.75K $ 568.75K נפח (24 שעות) -- המחיר REFACTA העדכני הוא $ 0.04437. יש לו שינוי של +0.04% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 568.75Kב 24 שעות. בנוסף, REFACTA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה REFACTA במחיר חי

איך לקנות Refacta AI (REFACTA) מנסה לקנות REFACTA? כעת ניתן לרכוש REFACTA באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Refacta AI ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות REFACTA עכשיו

Refacta AI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRefacta AIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRefacta AI הוא 0.04436USD. היצע במחזור של Refacta AI(REFACTA) הוא 0.00 REFACTA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000400 $ 0.04536 $ 0.04328

7 ימים 0.10% $ 0.003900 $ 0.04547 $ 0.03981

30 ימים 1.23% $ 0.02448 $ 0.04547 $ 0.01931 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Refacta AI הראה תנועת מחירים של $-0.000400 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Refacta AI נסחר בשיא של $0.04547 ושפל של $0.03981 . נרשם שינוי במחיר של 0.10% . מגמה אחרונה זו מציגה אתREFACTA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Refacta AI חווה 1.23% שינוי, המשקף בערך $0.02448 לערכו. זה מצביע על כך ש REFACTA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Refacta AI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה REFACTA בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Refacta AI (REFACTA) מודול חיזוי מחיר עובד? Refacta AI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של REFACTAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRefacta AI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של REFACTA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Refacta AI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלREFACTA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלREFACTA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Refacta AI.

מדוע REFACTA חיזוי מחירים חשוב?

REFACTA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם REFACTA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, REFACTA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של REFACTA בחודש הבא? על פי Refacta AI (REFACTA) כלי תחזית המחירים, המחיר REFACTA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 REFACTA בשנת 2026? המחיר של 1 Refacta AI (REFACTA) היום הוא $0.04437 . על פי מודול התחזית שלעיל, REFACTA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של REFACTA בשנת 2027? Refacta AI (REFACTA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 REFACTA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של REFACTA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Refacta AI (REFACTA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של REFACTA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Refacta AI (REFACTA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 REFACTA בשנת 2030? המחיר של 1 Refacta AI (REFACTA) היום הוא $0.04437 . על פי מודול התחזית שלעיל, REFACTA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי REFACTA תחזית המחיר בשנת 2040? Refacta AI (REFACTA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 REFACTA עד שנת 2040. הירשם עכשיו