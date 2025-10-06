Reddit מחיר היום

מחיר Reddit (RDDTON) בזמן אמת היום הוא $ 184.49, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDDTON ל USD הוא $ 184.49 לכל RDDTON.

Reddit כרגע מדורג במקום #2443 לפי שווי שוק של $ 477.44K, עם היצע במחזור של 2.59K RDDTON. ב‑24 השעות האחרונות, RDDTON סחר בין $ 183.35 (נמוך) ל $ 196.89 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 282.4541904298624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 174.7619080052242.

ביצועים לטווח קצר, RDDTON נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו -9.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 98.35K.

Reddit (RDDTON) מידע שוק

דירוג No.2443 שווי שוק $ 477.44K$ 477.44K $ 477.44K נפח (24 שעות) $ 98.35K$ 98.35K $ 98.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 477.44K$ 477.44K $ 477.44K אספקת מחזור 2.59K 2.59K 2.59K אספקה כוללת 2,587.91112478 2,587.91112478 2,587.91112478 בלוקצ'יין ציבורי ETH

