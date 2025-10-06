RCADE מחיר היום

מחיר RCADE (RCADE) בזמן אמת היום הוא $ 0.000203, עם שינוי של 5.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RCADE ל USD הוא $ 0.000203 לכל RCADE.

RCADE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RCADE. ב‑24 השעות האחרונות, RCADE סחר בין $ 0.000181 (נמוך) ל $ 0.000216 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RCADE נע ב -1.75% בשעה האחרונה ו -2.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.41K.

RCADE (RCADE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 64.41K$ 64.41K $ 64.41K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 אספקה כוללת 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של RCADE הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.41K. ההיצע במחזור של RCADE הוא --, עם היצע כולל של 40000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.12M.