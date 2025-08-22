עוד על RAD

Radicle סֵמֶל

Radicle מְחִיר(RAD)

$0.7495
-4.15%1D
Radicle (RAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:22:15 (UTC+8)

Radicle (RAD) מידע על מחיר (USD)

$ 0.7458
24 שעות נמוך
$ 0.8587
גבוה 24 שעות

$ 0.7458
$ 0.8587
$ 27.35201922
$ 0.5661187598774695
-0.63%

-4.15%

+17.92%

+17.92%

Radicle (RAD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7495. במהלך 24 השעות האחרונות, RAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7458 לבין שיא של $ 0.8587, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 27.35201922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.5661187598774695.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAD השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Radicle (RAD) מידע שוק

No.667

$ 38.66M
$ 4.32M
$ 74.95M
51.58M
99,999,620
99,998,580
51.57%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Radicle הוא $ 38.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.32M. ההיצע במחזור של RAD הוא 51.58M, עם היצע כולל של 99998580. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.95M.

Radicle (RAD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Radicleהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.032451-4.15%
30 ימים$ +0.078+11.61%
60 ימים$ +0.1128+17.71%
90 ימים$ -0.0112-1.48%
Radicle שינוי מחיר היום

היום,RAD רשם שינוי של $ -0.032451 (-4.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Radicle שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.078 (+11.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Radicle שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RAD ראה שינוי של $ +0.1128 (+17.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Radicle שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0112 (-1.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Radicle (RAD)?

בדוק את Radicle עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRadicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Radicleההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRAD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Radicleאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRadicle לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Radicleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Radicle (RAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Radicle (RAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Radicle.

בדוק את Radicle תחזית המחיר עכשיו‏!

Radicle (RAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Radicle (RAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Radicle (RAD)

מחפש איך לקנותRadicle? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Radicleב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RAD למטבעות מקומיים

1 Radicle(RAD) ל VND
1 Radicle(RAD) ל AUD
1 Radicle(RAD) ל GBP
1 Radicle(RAD) ל EUR
1 Radicle(RAD) ל USD
1 Radicle(RAD) ל MYR
1 Radicle(RAD) ל TRY
1 Radicle(RAD) ל JPY
1 Radicle(RAD) ל ARS
1 Radicle(RAD) ל RUB
1 Radicle(RAD) ל INR
1 Radicle(RAD) ל IDR
1 Radicle(RAD) ל KRW
1 Radicle(RAD) ל PHP
1 Radicle(RAD) ל EGP
1 Radicle(RAD) ל BRL
1 Radicle(RAD) ל CAD
1 Radicle(RAD) ל BDT
1 Radicle(RAD) ל NGN
1 Radicle(RAD) ל COP
1 Radicle(RAD) ל ZAR
1 Radicle(RAD) ל UAH
1 Radicle(RAD) ל VES
1 Radicle(RAD) ל CLP
1 Radicle(RAD) ל PKR
1 Radicle(RAD) ל KZT
1 Radicle(RAD) ל THB
1 Radicle(RAD) ל TWD
1 Radicle(RAD) ל AED
1 Radicle(RAD) ל CHF
1 Radicle(RAD) ל HKD
1 Radicle(RAD) ל AMD
1 Radicle(RAD) ל MAD
1 Radicle(RAD) ל MXN
1 Radicle(RAD) ל SAR
1 Radicle(RAD) ל PLN
1 Radicle(RAD) ל RON
1 Radicle(RAD) ל SEK
1 Radicle(RAD) ל BGN
1 Radicle(RAD) ל HUF
1 Radicle(RAD) ל CZK
1 Radicle(RAD) ל KWD
1 Radicle(RAD) ל ILS
1 Radicle(RAD) ל AOA
1 Radicle(RAD) ל BHD
1 Radicle(RAD) ל BMD
1 Radicle(RAD) ל DKK
1 Radicle(RAD) ל HNL
1 Radicle(RAD) ל MUR
1 Radicle(RAD) ל NAD
1 Radicle(RAD) ל NOK
1 Radicle(RAD) ל NZD
1 Radicle(RAD) ל PAB
1 Radicle(RAD) ל PGK
1 Radicle(RAD) ל QAR
1 Radicle(RAD) ל RSD
дин.75.062425

Radicle מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Radicle, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRadicle הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Radicle

כמה שווה Radicle (RAD) היום?
החי RADהמחיר ב USD הוא 0.7495 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAD ל USD?
המחיר הנוכחי של RAD ל USD הוא $ 0.7495. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Radicle?
שווי השוק של RAD הוא $ 38.66M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAD?
ההיצע במחזור של RAD הוא 51.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAD?
‏‏RAD השיג מחיר שיא (ATH) של 27.35201922 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAD?
RAD ‏‏רשם מחירATL של 0.5661187598774695 USD.
מהו נפח המסחר של RAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAD הוא $ 4.32M USD.
האם RAD יעלה השנה?
RAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:22:15 (UTC+8)

Radicle (RAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

