Qlindo (QLINDO) מידע Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). אתר רשמי: https://qlindo.io/ מסמך לבן: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e קנה QLINDOעכשיו!

Qlindo (QLINDO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Qlindo (QLINDO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.23M $ 9.23M $ 9.23M שיא כל הזמנים: $ 1 $ 1 $ 1 שפל כל הזמנים: $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 מחיר נוכחי: $ 0.0009229 $ 0.0009229 $ 0.0009229 למידע נוסף על Qlindo (QLINDO) מחיר

Qlindo (QLINDO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Qlindo (QLINDO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QLINDO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QLINDOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QLINDOטוקניומיקה, חקרו אתQLINDOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות QLINDO מעוניין להוסיף את Qlindo (QLINDO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת QLINDO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות QLINDO ב-MEXC עכשיו!

Qlindo (QLINDO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QLINDOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QLINDO עכשיו את היסטוריית המחירים!

QLINDO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן QLINDO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QLINDO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה QLINDOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

