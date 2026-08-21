Capybobo מחיר היום

מחיר Capybobo (PYBOBO) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0005842, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PYBOBO ל ILS הוא ₪ 0.0005842 לכל PYBOBO.

Capybobo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PYBOBO. ב‑24 השעות האחרונות, PYBOBO סחר בין ₪ 0.000567 (נמוך) ל ₪ 0.000658 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PYBOBO נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -25.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 98.53K.

Capybobo (PYBOBO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 98.53K₪ 98.53K ₪ 98.53K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 58.42M₪ 58.42M ₪ 58.42M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Capybobo הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 98.53K. ההיצע במחזור של PYBOBO הוא --, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 58.42M.