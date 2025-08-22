Pundi X (PUNDIX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2988. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNDIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2948 לבין שיא של $ 0.3118, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNDIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.13592656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.21487481482968304.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNDIX השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Pundi X (PUNDIX) מידע שוק
No.297
$ 77.21M
$ 77.21M$ 77.21M
$ 115.80K
$ 115.80K$ 115.80K
$ 77.25M
$ 77.25M$ 77.25M
258.39M
258.39M 258.39M
258,526,640
258,526,640 258,526,640
258,386,541.0999244
258,386,541.0999244 258,386,541.0999244
99.94%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Pundi X הוא $ 77.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 115.80K. ההיצע במחזור של PUNDIX הוא 258.39M, עם היצע כולל של 258386541.0999244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.25M.
Pundi X (PUNDIX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Pundi Xהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00108
-0.36%
30 ימים
$ -0.0366
-10.92%
60 ימים
$ +0.0187
+6.67%
90 ימים
$ -0.1081
-26.57%
Pundi X שינוי מחיר היום
היום,PUNDIX רשם שינוי של $ -0.00108 (-0.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Pundi X שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0366 (-10.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Pundi X שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PUNDIX ראה שינוי של $ +0.0187 (+6.67%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Pundi X שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1081 (-26.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pundi X (PUNDIX)?
Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.
Pundi X זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pundi Xההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקPUNDIX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pundi Xאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPundi X לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Pundi Xתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Pundi X (PUNDIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pundi X (PUNDIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pundi X.
הבנת הטוקנומיקה של Pundi X (PUNDIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUNDIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Pundi X (PUNDIX)
מחפש איך לקנותPundi X? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pundi Xב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.