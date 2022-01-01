Pundi X (PUNDIX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Pundi X (PUNDIX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Pundi X (PUNDIX) מידע Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. אתר רשמי: https://pundix.com/ מסמך לבן: https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 קנה PUNDIXעכשיו!

Pundi X (PUNDIX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pundi X (PUNDIX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 76.69M $ 76.69M $ 76.69M ההיצע הכולל: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M אספקה במחזור: $ 258.39M $ 258.39M $ 258.39M FDV (שווי מדולל מלא): $ 76.73M $ 76.73M $ 76.73M שיא כל הזמנים: $ 0.8636 $ 0.8636 $ 0.8636 שפל כל הזמנים: $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 $ 0.21487481482968304 מחיר נוכחי: $ 0.2968 $ 0.2968 $ 0.2968 למידע נוסף על Pundi X (PUNDIX) מחיר

Pundi X (PUNDIX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Pundi X (PUNDIX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUNDIX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUNDIXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUNDIXטוקניומיקה, חקרו אתPUNDIXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUNDIX מעוניין להוסיף את Pundi X (PUNDIX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUNDIX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUNDIX ב-MEXC עכשיו!

Pundi X (PUNDIX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUNDIXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUNDIX עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUNDIX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUNDIX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUNDIX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUNDIXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!