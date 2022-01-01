pumpBTC (PUMPBTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי pumpBTC (PUMPBTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

pumpBTC (PUMPBTC) מידע PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC. אתר רשמי: https://pumpbtc.xyz/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1X6LUHklR7wOBx2VAsRhSc--zzFm3SL3C/view?usp=sharing סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xB7C0007ab75350c582d5eAb1862b872B5cF53F0C קנה PUMPBTCעכשיו!

pumpBTC (PUMPBTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור pumpBTC (PUMPBTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 285.00M $ 285.00M $ 285.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 38.00M $ 38.00M $ 38.00M שיא כל הזמנים: $ 0.29652 $ 0.29652 $ 0.29652 שפל כל הזמנים: $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 $ 0.005963806888961928 מחיר נוכחי: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 למידע נוסף על pumpBTC (PUMPBTC) מחיר

pumpBTC (PUMPBTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של pumpBTC (PUMPBTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUMPBTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUMPBTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUMPBTCטוקניומיקה, חקרו אתPUMPBTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUMPBTC מעוניין להוסיף את pumpBTC (PUMPBTC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUMPBTC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUMPBTC ב-MEXC עכשיו!

pumpBTC (PUMPBTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUMPBTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUMPBTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUMPBTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUMPBTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUMPBTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUMPBTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!