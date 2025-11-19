Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר (USD)

קבל Pump.fun תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PUMP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Pump.fun % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. Pump.fun תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Pump.fun ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003149 בשנת 2025. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Pump.fun ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003306 בשנת 2026. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PUMP הוא $ 0.003471 עם 10.25% שיעור צמיחה. Pump.fun (PUMP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PUMP הוא $ 0.003645 עם 15.76% שיעור צמיחה. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PUMP הוא $ 0.003827 עם 21.55% שיעור צמיחה. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PUMP הוא $ 0.004019 עם 27.63% שיעור צמיחה. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Pump.fun עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006546. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Pump.fun עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.010663. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.003149 0.00%

2026 $ 0.003306 5.00%

2027 $ 0.003471 10.25%

2028 $ 0.003645 15.76%

2029 $ 0.003827 21.55%

2030 $ 0.004019 27.63%

2031 $ 0.004219 34.01%

2032 $ 0.004430 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.004652 47.75%

2034 $ 0.004885 55.13%

2035 $ 0.005129 62.89%

2036 $ 0.005385 71.03%

2037 $ 0.005655 79.59%

2038 $ 0.005937 88.56%

2039 $ 0.006234 97.99%

2040 $ 0.006546 107.89% הצג עוד לטווח קצר Pump.fun תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.003149 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003149 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003152 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003161 0.41% Pump.fun (PUMP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPUMPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.003149 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Pump.fun (PUMP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPUMP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003149 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Pump.fun (PUMP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPUMP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003152 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Pump.fun (PUMP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPUMP הוא $0.003161 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Pump.fun מחיר נוכחי $ 0.003149 שינוי מחיר (24 שעות) +0.38% שווי שוק ---- אספקת מחזור ---- נפח (24 שעות) $ 15.34M נפח (24 שעות) -- המחיר PUMP העדכני הוא $ 0.003149. יש לו שינוי של +0.38% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 15.34Mב 24 שעות. בנוסף, PUMP יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

Pump.fun מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPump.funדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPump.fun הוא 0.003148USD. היצע במחזור של Pump.fun(PUMP) הוא 0.00 PUMP , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 0.000037 $ 0.003208 $ 0.002762

7 ימים -0.30% $ -0.001373 $ 0.00456 $ 0.002762

30 ימים -0.18% $ -0.000725 $ 0.005483 $ 0.002762 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Pump.fun הראה תנועת מחירים של $0.000037 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Pump.fun נסחר בשיא של $0.00456 ושפל של $0.002762 . נרשם שינוי במחיר של -0.30% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPUMP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Pump.fun חווה -0.18% שינוי, המשקף בערך $-0.000725 לערכו. זה מצביע על כך ש PUMP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Pump.fun המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה PUMP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Pump.fun (PUMP) מודול חיזוי מחיר עובד? Pump.fun מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PUMPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPump.fun לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PUMP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Pump.fun. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPUMP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPUMP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Pump.fun.

מדוע PUMP חיזוי מחירים חשוב?

PUMP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

