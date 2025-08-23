מה זהPuffer (PUFFER)

Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions.

Puffer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



Pufferתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Puffer (PUFFER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Puffer (PUFFER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Puffer.

Puffer (PUFFER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Puffer (PUFFER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUFFER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Puffer (PUFFER)

מחפש איך לקנותPuffer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pufferב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות.

PUFFER למטבעות מקומיים

Puffer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Puffer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Puffer כמה שווה Puffer (PUFFER) היום? החי PUFFERהמחיר ב USD הוא 0.2009 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PUFFER ל USD? $ 0.2009 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PUFFER ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Puffer? שווי השוק של PUFFER הוא $ 35.35M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PUFFER? ההיצע במחזור של PUFFER הוא 175.95M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUFFER? ‏‏PUFFER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9974820750431335 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUFFER? PUFFER ‏‏רשם מחירATL של 0.1379968490783011 USD . מהו נפח המסחר של PUFFER? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUFFER הוא $ 559.06K USD . האם PUFFER יעלה השנה? PUFFER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUFFER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Puffer (PUFFER) עדכונים חשובים מהתעשייה

