Puffer (PUFFER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Puffer (PUFFER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Puffer (PUFFER) מידע Revolutionizing Ethereum's Infrastructure with Integrated Liquid Restaking, Based Rollups, and Preconfirmation Services. Puffer has evolved from the first native Liquid Restaking Protocol into a comprehensive Ethereum scaling solution. Puffer’s suite of synergistic products, including liquid restaking (LRT), Based Rollups, and a preconfirmation AVS. Powered by natively restaked validators and the AVS, the UniFi based rollup stack addresses liquidity fragmentation across Ethereum while providing instant settlement and 100ms transactions. אתר רשמי: https://www.puffer.fi/ מסמך לבן: https://docs.puffer.fi/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4d1C297d39C5c1277964D0E3f8Aa901493664530 קנה PUFFERעכשיו!

Puffer (PUFFER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Puffer (PUFFER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 35.89M $ 35.89M $ 35.89M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 175.95M $ 175.95M $ 175.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 204.00M $ 204.00M $ 204.00M שיא כל הזמנים: $ 1.0078 $ 1.0078 $ 1.0078 שפל כל הזמנים: $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 $ 0.1379968490783011 מחיר נוכחי: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 למידע נוסף על Puffer (PUFFER) מחיר

Puffer (PUFFER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Puffer (PUFFER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PUFFER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PUFFERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PUFFERטוקניומיקה, חקרו אתPUFFERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PUFFER מעוניין להוסיף את Puffer (PUFFER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PUFFER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PUFFER ב-MEXC עכשיו!

Puffer (PUFFER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PUFFERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PUFFER עכשיו את היסטוריית המחירים!

PUFFER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PUFFER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PUFFER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PUFFERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

