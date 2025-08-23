עוד על PROPC

Propchain סֵמֶל

Propchain מְחִיר(PROPC)

1 PROPC ל USDמחיר חי:

$0.5874
$0.5874$0.5874
-0.27%1D
USD
Propchain (PROPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:06 (UTC+8)

Propchain (PROPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.57
$ 0.57$ 0.57
24 שעות נמוך
$ 0.6111
$ 0.6111$ 0.6111
גבוה 24 שעות

$ 0.57
$ 0.57$ 0.57

$ 0.6111
$ 0.6111$ 0.6111

$ 5.341897333509249
$ 5.341897333509249$ 5.341897333509249

$ 0.3007309977264045
$ 0.3007309977264045$ 0.3007309977264045

-0.09%

-0.27%

-14.02%

-14.02%

Propchain (PROPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5879. במהלך 24 השעות האחרונות, PROPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.57 לבין שיא של $ 0.6111, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PROPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.341897333509249, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.3007309977264045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PROPC השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Propchain (PROPC) מידע שוק

No.849

$ 22.64M
$ 22.64M$ 22.64M

$ 501.92K
$ 501.92K$ 501.92K

$ 58.79M
$ 58.79M$ 58.79M

38.51M
38.51M 38.51M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

63,763,336.9999994
63,763,336.9999994 63,763,336.9999994

38.51%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Propchain הוא $ 22.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 501.92K. ההיצע במחזור של PROPC הוא 38.51M, עם היצע כולל של 63763336.9999994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.79M.

Propchain (PROPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Propchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00159-0.27%
30 ימים$ +0.0047+0.80%
60 ימים$ +0.1878+46.93%
90 ימים$ +0.0117+2.03%
Propchain שינוי מחיר היום

היום,PROPC רשם שינוי של $ -0.00159 (-0.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Propchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0047 (+0.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Propchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PROPC ראה שינוי של $ +0.1878 (+46.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Propchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0117 (+2.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Propchain (PROPC)?

בדוק את Propchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPropchain (PROPC)

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Propchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Propchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPROPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Propchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPropchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Propchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Propchain (PROPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Propchain (PROPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Propchain.

בדוק את Propchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Propchain (PROPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Propchain (PROPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PROPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Propchain (PROPC)

מחפש איך לקנותPropchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Propchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PROPC למטבעות מקומיים

1 Propchain(PROPC) ל VND
15,470.5885
1 Propchain(PROPC) ל AUD
A$0.899487
1 Propchain(PROPC) ל GBP
0.435046
1 Propchain(PROPC) ל EUR
0.499715
1 Propchain(PROPC) ל USD
$0.5879
1 Propchain(PROPC) ל MYR
RM2.46918
1 Propchain(PROPC) ל TRY
24.098021
1 Propchain(PROPC) ל JPY
¥86.4213
1 Propchain(PROPC) ל ARS
ARS$781.777662
1 Propchain(PROPC) ל RUB
47.525836
1 Propchain(PROPC) ל INR
51.458887
1 Propchain(PROPC) ל IDR
Rp9,482.256737
1 Propchain(PROPC) ל KRW
816.522552
1 Propchain(PROPC) ל PHP
33.298656
1 Propchain(PROPC) ל EGP
￡E.28.519029
1 Propchain(PROPC) ל BRL
R$3.186418
1 Propchain(PROPC) ל CAD
C$0.811302
1 Propchain(PROPC) ל BDT
71.523914
1 Propchain(PROPC) ל NGN
898.928495
1 Propchain(PROPC) ל COP
$2,351.6
1 Propchain(PROPC) ל ZAR
R.10.317645
1 Propchain(PROPC) ל UAH
24.368455
1 Propchain(PROPC) ל VES
Bs82.306
1 Propchain(PROPC) ל CLP
$564.384
1 Propchain(PROPC) ל PKR
Rs166.681408
1 Propchain(PROPC) ל KZT
314.550016
1 Propchain(PROPC) ל THB
฿19.059718
1 Propchain(PROPC) ל TWD
NT$17.919192
1 Propchain(PROPC) ל AED
د.إ2.157593
1 Propchain(PROPC) ל CHF
Fr0.47032
1 Propchain(PROPC) ל HKD
HK$4.591499
1 Propchain(PROPC) ל AMD
֏225.071636
1 Propchain(PROPC) ל MAD
.د.م5.2911
1 Propchain(PROPC) ל MXN
$10.923182
1 Propchain(PROPC) ל SAR
ريال2.204625
1 Propchain(PROPC) ל PLN
2.134077
1 Propchain(PROPC) ל RON
лв2.533849
1 Propchain(PROPC) ל SEK
kr5.590929
1 Propchain(PROPC) ל BGN
лв0.981793
1 Propchain(PROPC) ל HUF
Ft199.486228
1 Propchain(PROPC) ל CZK
12.316505
1 Propchain(PROPC) ל KWD
د.ك0.1793095
1 Propchain(PROPC) ל ILS
1.981223
1 Propchain(PROPC) ל AOA
Kz535.912003
1 Propchain(PROPC) ל BHD
.د.ب0.2216383
1 Propchain(PROPC) ל BMD
$0.5879
1 Propchain(PROPC) ל DKK
kr3.744923
1 Propchain(PROPC) ל HNL
L15.391222
1 Propchain(PROPC) ל MUR
26.831756
1 Propchain(PROPC) ל NAD
$10.305887
1 Propchain(PROPC) ל NOK
kr5.920153
1 Propchain(PROPC) ל NZD
$0.99943
1 Propchain(PROPC) ל PAB
B/.0.5879
1 Propchain(PROPC) ל PGK
K2.480938
1 Propchain(PROPC) ל QAR
ر.ق2.134077
1 Propchain(PROPC) ל RSD
дин.58.813516

Propchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Propchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPropchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Propchain

כמה שווה Propchain (PROPC) היום?
החי PROPCהמחיר ב USD הוא 0.5879 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PROPC ל USD?
המחיר הנוכחי של PROPC ל USD הוא $ 0.5879. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Propchain?
שווי השוק של PROPC הוא $ 22.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PROPC?
ההיצע במחזור של PROPC הוא 38.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PROPC?
‏‏PROPC השיג מחיר שיא (ATH) של 5.341897333509249 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PROPC?
PROPC ‏‏רשם מחירATL של 0.3007309977264045 USD.
מהו נפח המסחר של PROPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PROPC הוא $ 501.92K USD.
האם PROPC יעלה השנה?
PROPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PROPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:06 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PROPC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PROPC
PROPC
USD
USD

1 PROPC = 0.5879 USD

מסחרPROPC

USDTPROPC
$0.5874
$0.5874$0.5874
-0.27%

