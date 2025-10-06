priceless מחיר היום

מחיר priceless (PRICELESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0012636, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRICELESS ל USD הוא $ 0.0012636 לכל PRICELESS.

priceless כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PRICELESS. ב‑24 השעות האחרונות, PRICELESS סחר בין $ 0.0012084 (נמוך) ל $ 0.0014756 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PRICELESS נע ב -0.91% בשעה האחרונה ו -52.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.81K.

priceless (PRICELESS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.81K$ 58.81K $ 58.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של priceless הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.81K.