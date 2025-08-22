Star Atlas DAO (POLIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07968. במהלך 24 השעות האחרונות, POLIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07806 לבין שיא של $ 0.08818, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.23019625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04294035647935489.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLIS השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Star Atlas DAO (POLIS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Star Atlas DAO הוא $ 24.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.35K. ההיצע במחזור של POLIS הוא 303.27M, עם היצע כולל של 360000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.68M.
Star Atlas DAO (POLIS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Star Atlas DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
Star Atlas DAO שינוי מחיר היום
היום,POLIS רשם שינוי של $ -0.0040175 (-4.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02033 (-20.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,POLIS ראה שינוי של $ +0.03167 (+65.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01601 (+25.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Star Atlas DAO (POLIS)?
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
