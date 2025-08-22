עוד על POLIS

1 POLIS ל USD מחיר חי: $0.07968

Star Atlas DAO (POLIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:19:55 (UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Star Atlas DAO (POLIS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07968. במהלך 24 השעות האחרונות, POLIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07806 לבין שיא של $ 0.08818, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.23019625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04294035647935489.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLIS השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -4.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Star Atlas DAO (POLIS) מידע שוק

No.831

$ 24.16M
$ 24.16M$ 24.16M

$ 19.35K
$ 19.35K$ 19.35K

$ 28.68M
$ 28.68M$ 28.68M

303.27M
303.27M 303.27M

360,000,000
360,000,000 360,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של Star Atlas DAO הוא $ 24.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.35K. ההיצע במחזור של POLIS הוא 303.27M, עם היצע כולל של 360000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.68M.

Star Atlas DAO (POLIS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Star Atlas DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0040175-4.80%
30 ימים$ -0.02033-20.33%
60 ימים$ +0.03167+65.96%
90 ימים$ +0.01601+25.14%
Star Atlas DAO שינוי מחיר היום

היום,POLIS רשם שינוי של $ -0.0040175 (-4.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02033 (-20.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,POLIS ראה שינוי של $ +0.03167 (+65.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Star Atlas DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01601 (+25.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Star Atlas DAO (POLIS)?

בדוק את Star Atlas DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהStar Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Star Atlas DAO ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPOLIS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Star Atlas DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךStar Atlas DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Star Atlas DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Star Atlas DAO (POLIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Star Atlas DAO (POLIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Star Atlas DAO.

בדוק את Star Atlas DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Star Atlas DAO (POLIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Star Atlas DAO (POLIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POLIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Star Atlas DAO (POLIS)

מחפש איך לקנות Star Atlas DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Star Atlas DAO על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו.

POLIS למטבעות מקומיים

Star Atlas DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Star Atlas DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרStar Atlas DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Star Atlas DAO

כמה שווה Star Atlas DAO (POLIS) היום?
החי POLISהמחיר ב USD הוא 0.07968 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POLIS ל USD?
המחיר הנוכחי של POLIS ל USD הוא $ 0.07968. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Star Atlas DAO?
שווי השוק של POLIS הוא $ 24.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POLIS?
ההיצע במחזור של POLIS הוא 303.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POLIS?
‏‏POLIS השיג מחיר שיא (ATH) של 19.23019625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POLIS?
POLIS ‏‏רשם מחירATL של 0.04294035647935489 USD.
מהו נפח המסחר של POLIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POLIS הוא $ 19.35K USD.
האם POLIS יעלה השנה?
POLIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POLIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:19:55 (UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) עדכונים חשובים מהתעשייה

