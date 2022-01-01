Star Atlas DAO (POLIS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Star Atlas DAO (POLIS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Star Atlas DAO (POLIS) מידע Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies אתר רשמי: https://staratlas.com מסמך לבן: https://staratlas.com/white-paper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk קנה POLISעכשיו!

Star Atlas DAO (POLIS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Star Atlas DAO (POLIS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.59M $ 23.59M $ 23.59M ההיצע הכולל: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M אספקה במחזור: $ 303.27M $ 303.27M $ 303.27M FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.00M $ 28.00M $ 28.00M שיא כל הזמנים: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 שפל כל הזמנים: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 מחיר נוכחי: $ 0.07778 $ 0.07778 $ 0.07778 למידע נוסף על Star Atlas DAO (POLIS) מחיר

Star Atlas DAO (POLIS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Star Atlas DAO (POLIS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של POLIS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות POLISהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את POLISטוקניומיקה, חקרו אתPOLISהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Star Atlas DAO (POLIS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של POLISעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה POLIS עכשיו את היסטוריית המחירים!

POLIS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן POLIS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו POLIS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה POLISעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

