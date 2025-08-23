עוד על PNDC

PNDC מידע על מחיר

PNDC אתר רשמי

PNDC טוקניומיקה

PNDC תחזית מחיר

PNDC היסטוריה

PNDC מדריך קנייה

PNDCממיר מטבעות לפיאט

PNDC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pond Coin סֵמֶל

Pond Coin מְחִיר(PNDC)

1 PNDC ל USDמחיר חי:

$0.00000011681
$0.00000011681$0.00000011681
-12.03%1D
USD
Pond Coin (PNDC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:05 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000010387
$ 0.00000010387$ 0.00000010387
24 שעות נמוך
$ 0.0000001598
$ 0.0000001598$ 0.0000001598
גבוה 24 שעות

$ 0.00000010387
$ 0.00000010387$ 0.00000010387

$ 0.0000001598
$ 0.0000001598$ 0.0000001598

$ 0.000002987715549875
$ 0.000002987715549875$ 0.000002987715549875

$ 0.000000000000000003
$ 0.000000000000000003$ 0.000000000000000003

-3.74%

-12.03%

-21.98%

-21.98%

Pond Coin (PNDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000011677. במהלך 24 השעות האחרונות, PNDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000010387 לבין שיא של $ 0.0000001598, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000002987715549875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000000000003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNDC השתנה ב -3.74% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pond Coin (PNDC) מידע שוק

No.3796

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.42K
$ 60.42K$ 60.42K

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

0.00
0.00 0.00

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Pond Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.42K. ההיצע במחזור של PNDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 22551271108212. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.63M.

Pond Coin (PNDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Pond Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000159739-12.03%
30 ימים$ -0.00000014538-55.46%
60 ימים$ +0.00000007537+182.05%
90 ימים$ +0.00000006659+132.70%
Pond Coin שינוי מחיר היום

היום,PNDC רשם שינוי של $ -0.0000000159739 (-12.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Pond Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000014538 (-55.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Pond Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PNDC ראה שינוי של $ +0.00000007537 (+182.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Pond Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00000006659 (+132.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Pond Coin (PNDC)?

בדוק את Pond Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Pond Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPNDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Pond Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPond Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Pond Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pond Coin (PNDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pond Coin (PNDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pond Coin.

בדוק את Pond Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Pond Coin (PNDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pond Coin (PNDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PNDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Pond Coin (PNDC)

מחפש איך לקנותPond Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Pond Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PNDC למטבעות מקומיים

1 Pond Coin(PNDC) ל VND
0.00307280255
1 Pond Coin(PNDC) ל AUD
A$0.0000001786581
1 Pond Coin(PNDC) ל GBP
0.0000000864098
1 Pond Coin(PNDC) ל EUR
0.0000000992545
1 Pond Coin(PNDC) ל USD
$0.00000011677
1 Pond Coin(PNDC) ל MYR
RM0.000000490434
1 Pond Coin(PNDC) ל TRY
0.0000047864023
1 Pond Coin(PNDC) ל JPY
¥0.00001716519
1 Pond Coin(PNDC) ל ARS
ARS$0.0001552784106
1 Pond Coin(PNDC) ל RUB
0.0000094396868
1 Pond Coin(PNDC) ל INR
0.0000102208781
1 Pond Coin(PNDC) ל IDR
Rp0.0018833868331
1 Pond Coin(PNDC) ל KRW
0.0001621795176
1 Pond Coin(PNDC) ל PHP
0.0000066138528
1 Pond Coin(PNDC) ל EGP
￡E.0.0000056645127
1 Pond Coin(PNDC) ל BRL
R$0.0000006328934
1 Pond Coin(PNDC) ל CAD
C$0.0000001611426
1 Pond Coin(PNDC) ל BDT
0.0000142062382
1 Pond Coin(PNDC) ל NGN
0.0001785471685
1 Pond Coin(PNDC) ל COP
$0.00046708
1 Pond Coin(PNDC) ל ZAR
R.0.0000020493135
1 Pond Coin(PNDC) ל UAH
0.0000048401165
1 Pond Coin(PNDC) ל VES
Bs0.0000163478
1 Pond Coin(PNDC) ל CLP
$0.0001120992
1 Pond Coin(PNDC) ל PKR
Rs0.0000331066304
1 Pond Coin(PNDC) ל KZT
0.0000624766208
1 Pond Coin(PNDC) ל THB
฿0.0000037856834
1 Pond Coin(PNDC) ל TWD
NT$0.0000035591496
1 Pond Coin(PNDC) ל AED
د.إ0.0000004285459
1 Pond Coin(PNDC) ל CHF
Fr0.000000093416
1 Pond Coin(PNDC) ל HKD
HK$0.0000009119737
1 Pond Coin(PNDC) ל AMD
֏0.0000447042268
1 Pond Coin(PNDC) ל MAD
.د.م0.00000105093
1 Pond Coin(PNDC) ל MXN
$0.0000021695866
1 Pond Coin(PNDC) ל SAR
ريال0.0000004378875
1 Pond Coin(PNDC) ל PLN
0.0000004238751
1 Pond Coin(PNDC) ל RON
лв0.0000005032787
1 Pond Coin(PNDC) ל SEK
kr0.0000011104827
1 Pond Coin(PNDC) ל BGN
лв0.0000001950059
1 Pond Coin(PNDC) ל HUF
Ft0.0000396223964
1 Pond Coin(PNDC) ל CZK
0.0000024463315
1 Pond Coin(PNDC) ל KWD
د.ك0.00000003561485
1 Pond Coin(PNDC) ל ILS
0.0000003935149
1 Pond Coin(PNDC) ל AOA
Kz0.0001064440289
1 Pond Coin(PNDC) ל BHD
.د.ب0.00000004402229
1 Pond Coin(PNDC) ל BMD
$0.00000011677
1 Pond Coin(PNDC) ל DKK
kr0.0000007438249
1 Pond Coin(PNDC) ל HNL
L0.0000030570386
1 Pond Coin(PNDC) ל MUR
0.0000053293828
1 Pond Coin(PNDC) ל NAD
$0.0000020469781
1 Pond Coin(PNDC) ל NOK
kr0.0000011758739
1 Pond Coin(PNDC) ל NZD
$0.000000198509
1 Pond Coin(PNDC) ל PAB
B/.0.00000011677
1 Pond Coin(PNDC) ל PGK
K0.0000004927694
1 Pond Coin(PNDC) ל QAR
ر.ق0.0000004238751
1 Pond Coin(PNDC) ל RSD
дин.0.0000116816708

Pond Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Pond Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרPond Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Pond Coin

כמה שווה Pond Coin (PNDC) היום?
החי PNDCהמחיר ב USD הוא 0.00000011677 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PNDC ל USD?
המחיר הנוכחי של PNDC ל USD הוא $ 0.00000011677. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pond Coin?
שווי השוק של PNDC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PNDC?
ההיצע במחזור של PNDC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PNDC?
‏‏PNDC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000002987715549875 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PNDC?
PNDC ‏‏רשם מחירATL של 0.000000000000000003 USD.
מהו נפח המסחר של PNDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PNDC הוא $ 60.42K USD.
האם PNDC יעלה השנה?
PNDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PNDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:54:05 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PNDC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PNDC
PNDC
USD
USD

1 PNDC = 0.000000 USD

מסחרPNDC

USDTPNDC
$0.00000011681
$0.00000011681$0.00000011681
-12.06%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד