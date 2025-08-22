מה זהPublic Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Public Masterpieceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקPMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Public Masterpieceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPublic Masterpiece לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Public Masterpieceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Public Masterpiece (PMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Public Masterpiece (PMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Public Masterpiece.

בדוק את Public Masterpiece תחזית המחיר עכשיו‏!

Public Masterpiece (PMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Public Masterpiece (PMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Public Masterpiece (PMT)

מחפש איך לקנותPublic Masterpiece? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Public Masterpieceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PMT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Public Masterpiece מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Public Masterpiece, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Public Masterpiece כמה שווה Public Masterpiece (PMT) היום? החי PMTהמחיר ב USD הוא 0.09838 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PMT ל USD? $ 0.09838 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PMT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Public Masterpiece? שווי השוק של PMT הוא $ 10.68M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PMT? ההיצע במחזור של PMT הוא 108.56M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PMT? ‏‏PMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09731800693179049 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PMT? PMT ‏‏רשם מחירATL של 0.05461824789246768 USD . מהו נפח המסחר של PMT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PMT הוא $ 113.45K USD . האם PMT יעלה השנה? PMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Public Masterpiece (PMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络 Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。