Public Masterpiece (PMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09838. במהלך 24 השעות האחרונות, PMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09794 לבין שיא של $ 0.09912, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09731800693179049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05461824789246768.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMT השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Public Masterpiece (PMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Public Masterpiece הוא $ 10.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.45K. ההיצע במחזור של PMT הוא 108.56M, עם היצע כולל של 281071410. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.76M.
Public Masterpiece (PMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Public Masterpieceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000392
+0.40%
30 ימים
$ +0.00265
+2.76%
60 ימים
$ +0.00455
+4.84%
90 ימים
$ +0.01207
+13.98%
Public Masterpiece שינוי מחיר היום
היום,PMT רשם שינוי של $ +0.000392 (+0.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Public Masterpiece שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00265 (+2.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Public Masterpiece שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PMT ראה שינוי של $ +0.00455 (+4.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Public Masterpiece שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01207 (+13.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Public Masterpiece (PMT)?
Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.
Public Masterpieceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Public Masterpiece (PMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Public Masterpiece (PMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Public Masterpiece.
הבנת הטוקנומיקה של Public Masterpiece (PMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
