עוד על PMT

PMT מידע על מחיר

PMT מסמך לבן

PMT אתר רשמי

PMT טוקניומיקה

PMT תחזית מחיר

PMT היסטוריה

PMT מדריך קנייה

PMTממיר מטבעות לפיאט

PMT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Public Masterpiece סֵמֶל

Public Masterpiece מְחִיר(PMT)

1 PMT ל USDמחיר חי:

$0.09839
$0.09839$0.09839
+0.40%1D
USD
Public Masterpiece (PMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:32:35 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.09794
$ 0.09794$ 0.09794
24 שעות נמוך
$ 0.09912
$ 0.09912$ 0.09912
גבוה 24 שעות

$ 0.09794
$ 0.09794$ 0.09794

$ 0.09912
$ 0.09912$ 0.09912

$ 0.09731800693179049
$ 0.09731800693179049$ 0.09731800693179049

$ 0.05461824789246768
$ 0.05461824789246768$ 0.05461824789246768

+0.18%

+0.40%

+1.69%

+1.69%

Public Masterpiece (PMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09838. במהלך 24 השעות האחרונות, PMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09794 לבין שיא של $ 0.09912, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.09731800693179049, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05461824789246768.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PMT השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Public Masterpiece (PMT) מידע שוק

No.1138

$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M

$ 113.45K
$ 113.45K$ 113.45K

$ 196.76M
$ 196.76M$ 196.76M

108.56M
108.56M 108.56M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

281,071,410
281,071,410 281,071,410

5.42%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Public Masterpiece הוא $ 10.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.45K. ההיצע במחזור של PMT הוא 108.56M, עם היצע כולל של 281071410. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.76M.

Public Masterpiece (PMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Public Masterpieceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000392+0.40%
30 ימים$ +0.00265+2.76%
60 ימים$ +0.00455+4.84%
90 ימים$ +0.01207+13.98%
Public Masterpiece שינוי מחיר היום

היום,PMT רשם שינוי של $ +0.000392 (+0.40%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Public Masterpiece שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00265 (+2.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Public Masterpiece שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PMT ראה שינוי של $ +0.00455 (+4.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Public Masterpiece שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01207 (+13.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Public Masterpiece (PMT)?

בדוק את Public Masterpiece עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPublic Masterpiece (PMT)

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

Public Masterpiece זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Public Masterpieceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Public Masterpieceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPublic Masterpiece לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Public Masterpieceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Public Masterpiece (PMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Public Masterpiece (PMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Public Masterpiece.

בדוק את Public Masterpiece תחזית המחיר עכשיו‏!

Public Masterpiece (PMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Public Masterpiece (PMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Public Masterpiece (PMT)

מחפש איך לקנותPublic Masterpiece? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Public Masterpieceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PMT למטבעות מקומיים

1 Public Masterpiece(PMT) ל VND
2,588.8697
1 Public Masterpiece(PMT) ל AUD
A$0.1505214
1 Public Masterpiece(PMT) ל GBP
0.0728012
1 Public Masterpiece(PMT) ל EUR
0.083623
1 Public Masterpiece(PMT) ל USD
$0.09838
1 Public Masterpiece(PMT) ל MYR
RM0.413196
1 Public Masterpiece(PMT) ל TRY
4.0316124
1 Public Masterpiece(PMT) ל JPY
¥14.46186
1 Public Masterpiece(PMT) ל ARS
ARS$129.95998
1 Public Masterpiece(PMT) ל RUB
7.9530392
1 Public Masterpiece(PMT) ל INR
8.613169
1 Public Masterpiece(PMT) ל IDR
Rp1,612.7866272
1 Public Masterpiece(PMT) ל KRW
136.4491248
1 Public Masterpiece(PMT) ל PHP
5.5702756
1 Public Masterpiece(PMT) ל EGP
￡E.4.7724138
1 Public Masterpiece(PMT) ל BRL
R$0.5332196
1 Public Masterpiece(PMT) ל CAD
C$0.1357644
1 Public Masterpiece(PMT) ל BDT
11.9689108
1 Public Masterpiece(PMT) ל NGN
150.1977298
1 Public Masterpiece(PMT) ל COP
$395.0999828
1 Public Masterpiece(PMT) ל ZAR
R.1.7255852
1 Public Masterpiece(PMT) ל UAH
4.077851
1 Public Masterpiece(PMT) ל VES
Bs13.7732
1 Public Masterpiece(PMT) ל CLP
$94.34642
1 Public Masterpiece(PMT) ל PKR
Rs27.8926976
1 Public Masterpiece(PMT) ל KZT
52.6372352
1 Public Masterpiece(PMT) ל THB
฿3.1904634
1 Public Masterpiece(PMT) ל TWD
NT$2.9966548
1 Public Masterpiece(PMT) ל AED
د.إ0.3610546
1 Public Masterpiece(PMT) ל CHF
Fr0.078704
1 Public Masterpiece(PMT) ל HKD
HK$0.7683478
1 Public Masterpiece(PMT) ל AMD
֏37.5634516
1 Public Masterpiece(PMT) ל MAD
.د.م0.88542
1 Public Masterpiece(PMT) ל MXN
$1.8338032
1 Public Masterpiece(PMT) ל SAR
ريال0.368925
1 Public Masterpiece(PMT) ל PLN
0.3581032
1 Public Masterpiece(PMT) ל RON
лв0.4250016
1 Public Masterpiece(PMT) ל SEK
kr0.9355938
1 Public Masterpiece(PMT) ל BGN
лв0.1642946
1 Public Masterpiece(PMT) ל HUF
Ft33.4511676
1 Public Masterpiece(PMT) ל CZK
2.0640124
1 Public Masterpiece(PMT) ל KWD
د.ك0.0300059
1 Public Masterpiece(PMT) ל ILS
0.3315406
1 Public Masterpiece(PMT) ל AOA
Kz89.6802566
1 Public Masterpiece(PMT) ל BHD
.د.ب0.03699088
1 Public Masterpiece(PMT) ל BMD
$0.09838
1 Public Masterpiece(PMT) ל DKK
kr0.6276644
1 Public Masterpiece(PMT) ל HNL
L2.5755884
1 Public Masterpiece(PMT) ל MUR
4.4900632
1 Public Masterpiece(PMT) ל NAD
$1.7246014
1 Public Masterpiece(PMT) ל NOK
kr0.993638
1 Public Masterpiece(PMT) ל NZD
$0.167246
1 Public Masterpiece(PMT) ל PAB
B/.0.09838
1 Public Masterpiece(PMT) ל PGK
K0.4151636
1 Public Masterpiece(PMT) ל QAR
ر.ق0.3571194
1 Public Masterpiece(PMT) ל RSD
дин.9.852757

Public Masterpiece מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Public Masterpiece, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPublic Masterpiece הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Public Masterpiece

כמה שווה Public Masterpiece (PMT) היום?
החי PMTהמחיר ב USD הוא 0.09838 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PMT ל USD?
המחיר הנוכחי של PMT ל USD הוא $ 0.09838. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Public Masterpiece?
שווי השוק של PMT הוא $ 10.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PMT?
ההיצע במחזור של PMT הוא 108.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PMT?
‏‏PMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.09731800693179049 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PMT?
PMT ‏‏רשם מחירATL של 0.05461824789246768 USD.
מהו נפח המסחר של PMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PMT הוא $ 113.45K USD.
האם PMT יעלה השנה?
PMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:32:35 (UTC+8)

Public Masterpiece (PMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PMT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PMT
PMT
USD
USD

1 PMT = 0.09838 USD

מסחרPMT

USDTPMT
$0.09839
$0.09839$0.09839
+0.40%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד